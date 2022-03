H&M : en chute après ses résultats de 1er trimestre

H&M (Hennes & Mauritz) dévisse de plus de 8% sur l'OMX, malgré la publication d'un bénéfice après impôts en augmentation à 217 millions de couronnes suédoises pour son premier trimestre comptable, contre une perte de 1,07 milliard un an auparavant.



Le chiffre d'affaires net de la chaine scandinave de prêt-à-porter a augmenté de 23% pour atteindre près de 49,2 milliards de couronnes (+18% en monnaies locales), tandis que sa marge brute s'est améliorée de 1,7 point à 49,3%.



H&M précise néanmoins avoir été affecté par 'les effets négatifs de la pandémie sur de nombreux marchés majeurs du groupe', ainsi que par 'l'augmentation des initiatives liées à la croissance, en particulier dans la technologie et la chaîne d'approvisionnement'.



