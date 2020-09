H&M : entouré après des résultats préliminaires

15/09/2020 | 09:36

H&M (Hennes & Mauritz) bondit de 11% sur l'OMX, après l'annonce par la chaine de prêt-à-porter qu'elle évalue, à titre préliminaire, son profit avant impôt pour son troisième trimestre comptable aux environs de deux milliards de couronnes suédoises.



'Grâce à des collections appréciées, ainsi qu'à des actions décisives et rapides, le redressement du groupe H&M se révèle meilleur que prévu', explique-t-il, mettant en avant des ventes à plein prix plus importantes et un fort contrôle des coûts.



Sur son troisième trimestre (mois de juin à août), son chiffre d'affaires a reculé de 19% à 50,87 milliards de couronnes suédoises, dont une baisse de 16% en monnaies locales, évolution qui 'reflète la situation de la Covid-19'.



