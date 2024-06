H&M : l'objectif de marge 2024 jugé difficile à atteindre

H&M a déclaré jeudi qu'il comptait toujours atteindre son objectif d'une marge opérationnelle de 10% sur l'exercice en cours, mais précisé que la tâche ne serait pas facile en raison de l'apparition d'un certain nombre de facteurs défavorables.



Le groupe d'habillement suédois a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires s'était accru de 3% à 59,6 milliards de couronnes sur son deuxième trimestre décalé, clos fin mai.



Son résultat d'exploitation s'est établi à 7,1 milliards de couronnes, contre 4,7 milliards un an plus tôt, donnant une marge opérationnelle de 11,9%, à comparer avec 8,2% sur la même période de l'exercice précédent.



Sur l'ensemble du premier semestre, sa marge ressort toutefois à 8,1%, une performance très éloignée de l'objectif de 10% que le confectionneur s'est donné pour l'exercice.



Dans un communiqué, Daniel Ervér, son directeur général, explique que les conditions d'activité se sont durcies, notamment en ce qui concerne l'achat de matières premières, et que ces éléments négatifs devraient peser plus que prévu au cours du second semestre de l'exercice.



H&M ajoute que ses ventes devraient chuter de 6% en monnaies locales sur le mois de juin qui s'achève, en raison à la fois d'un effet de base défavorable et de la météo 'instable' qui a caractérisé le début de l'été sur ses principaux marchés.



Suite à ces annonces, le titre décrochait de presque 13% jeudi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Stockholm.



