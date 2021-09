H&M : le recyclage au coeur de la nouvelle collection

H&M annonce aujourd'hui que la question du recyclage a été placée au coeur de sa nouvelle collection automne 2021, justement baptisée 'Recycled Denim'.



Composée à 100% de tissus, de fils, d'étiquettes et de poches recyclées, la collection intègrera également des parties de fermetures éclair et éléments en métal recyclées.



'De plus, notre technique de lavage a un faible impact environnemental et est exempte de produits chimiques nocifs', assure H&M.



Avec une dizaine de pièces, cette collection attendue à partir du 9 septembre se veut 'inspirée par la fraîcheur des années 1990' et joue avec des silhouettes plus amples, précise la société suédoise.





