H&M : baisse des ventes moins marquée que prévu

Le groupe suédois d'habillement Hennes & Mauritz a fait état lundi d'une baisse moins marquée que prévu de ses ventes sur son premier trimestre fiscal, clos fin février.



Le propriétaire de la chaîne de vêtements H&M a annoncé que ses ventes avaient baissé de 21% en monnaies locales sur les trois mois écoulés, alors que les analystes anticipaient un recul de 24%.



Le numéro deux mondial du secteur derrière l'espagnol Inditex note toutefois que bon nombre de ses magasins ont pu rouvrir au cours des dernières semaines et affiche une hausse de 10% de ses ventes sur les deux premières semaines du mois de mars.



Une annonce qui était accueillie favorablement à la Bourse de Stockholm, où l'action H&M progressait de plus de 1% lundi matin.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.