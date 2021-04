H&M : nouveau repli après le boycott en Chine

Le titre perd près de 2% aujourd'hui et poursuit ainsi son mouvement de repli après une perte de 1,8% hier. Invest Securities souligne que depuis le 16 Mars, le titre a cédé 13%. Cette baisse reflète selon lui la campagne de boycott dont le groupe est victime en Chine et les restrictions sanitaires.



' Les résultats du T1 sont en ligne avec nos attentes mis à part une surprise positive sur les opex. Ces éléments nous amènent à relever notre BNA 2020/21e (+4,5%) sans impact au-delà ' indique Invest Securities.



' Toutefois, nous réitérons notre conviction à la vente, compte tenu 1) du manque de visibilité sur la situation en Chine avec des implications sur le sourcing et la top line 2) de l'incertitude que les conditions sanitaires font peser en Europe ' rajoute le bureau d'analyses.



Son objectif de cours est ajusté à 160SEK contre 159SEK. L'analyste prend en compte notamment le relèvement de son coefficient de beta (1,2 contre 1,15 préc) en raison de l'incertitude en Chine, ce qui le conduit à relever son WACC à 6,31% (contre 6,11% préc).



