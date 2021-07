H&M : un deuxième trimestre meilleur que prévu

Hennes & Mauritz a fait état jeudi d'un bénéfice meilleur que prévu pour son deuxième trimestre fiscal et dévoilé de solides performances commerciales au titre du mois de juin.



Le groupe d'habillement indique que son résultat après éléments financiers pour le trimestre clos fin mai est ressorti à 3,6 milliards de couronnes, contre une perte de 6,5 milliards il y a un an et une prévision moyenne de 3,4 milliards du côté des analystes.



Sa marge brute est remontée à 53,9%, contre 46,3% un an plus tôt, sur la base de ventes en monnaies locales qui ont bondi de 75% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, qui avait été marqué par l'apparition de la pandémie.



La chaîne suédoise de vêtements a également indiqué que ses ventes du mois de juin avaient augmenté de 25% en monnaies locales, alors que les analystes de RBC prévoient une progression de 24% sur le trimestre en cours.



Malgré ces résultats supérieurs aux attentes, le titre H&M reculait d'environ 2% à la Bourse de Stockholm jeudi alors que l'indice regroupant les valeurs européennes de la distribution - le STOXX Europe 600 Retail - gagnait 0,4%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.