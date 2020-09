H&M : nouveau rebond, les avis de deux analystes

16/09/2020 | 17:24

Le titre poursuit sa progression aujourd'hui avec un gain de 1% après 8,40% hier.



Invest Securities conserve une recommandation 'vente' sur H&M tout en rehaussant son objectif de cours de 107 à 125 couronnes suédoises, au lendemain d'une estimation préliminaire de CA sur le troisième trimestre un peu en dessous du consensus.



'La surprise, qui a suscité en revanche une réaction très nette du cours (+10,8%) provient d'une indication de profit avant impôt nettement supérieure aux attentes sur le trimestre, à deux milliards de couronnes', pointe l'analyste.



'Une bonne nouvelle que le groupe attribue au succès des collections et au contrôle des coûts, mais il faudra attendre la publication des résultats définitifs le 1er octobre pour faire le tri', prévient toutefois Invest Securities.



' Les résultats préliminaires montrent que le résultat pour le 3ème trimestre 2020 s'élève à environ 2 milliards de SEK. La marge brute du troisième trimestre 2020 est de -300 points de base ' souligne Goldman Sachs.



L'objectif de cours est fixé à 120 SEK. L'analyste conserve une note à la vente sur les actions.



' Une fin rapide de l'actuelle épidémie de Covid-19 pourrait entraîner une forte évolution des revenus et des bénéfices ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.