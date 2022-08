H&M : ouvre son premier magasin au Costa Rica

H&M fait savoir aujourd'hui que plus de 1000 personnes ont fait la queue pour être les premières à entrer lors de l'ouverture du premier magasin H&M du Costa Rica, le 20 août.



' C'était très agréable et excitant de voir que les gens nous attendaient avec tant d'impatience. Apporter mode, qualité et meilleur prix dans un nouveau lieu est toujours une source de joie, mais l'accueil que nous avons eu au Costa Rica a dépassé toutes nos attentes ', assure Jaime Sampol, directeur général de Hola Moda.



Avec son arrivée au Costa Rica, H&M est désormais présent dans 78 marchés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.