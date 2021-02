H&M : présente la collection développée avec Simone Rocha

H&M et Simone Rocha ont dévoilé aujourd'hui pour la première fois leur collection complète, fruit de leur collaboration.



Les vêtements présentés s'adressent à tous, femmes, hommes et enfants, et réunissent des 'inspirations et des émotions qui ont défini l'univers Simone Rocha', amalgame d'une décennie de design, indique H&M.



La collection Simone Rocha x H&M sera lancée et disponible à partir du 11 mars, précise le communiqué de H&M.



