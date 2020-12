H&M : une gamme de vêtements à base de plastiques recyclés

H&M annonce ce matin son association à Danone Aqua, dans le cadre du projet 'Bottle2fashion', qui transforme les déchets de bouteilles en plastique des côtes indonésiennes en polyester recyclé.



Il s'agit également de soutenir l'initiative du gouvernement indonésien contre la pollution marine - tout en générant des emplois locaux - en collectant les bouteilles en PET, en les triant, en les nettoyant et en les déchiquetant en flocons puis en les transformant en fibres de polyester recyclées.



Cette saison, Bottle2fashion collectera et recyclera environ 3,5 millions de bouteilles en PET. Pour la collection de vêtements pour enfants H&M, le polyester recyclé a été mélangé avec du coton biologique et du coton recyclé 'pour créer des pièces douillettes et quotidiennes aux couleurs et silhouettes avant-gardistes', annonce H&M.



Cette nouvelle gamme de vêtements sera disponible à la fin du mois de décembre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.