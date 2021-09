Hennes & Mauritz : La valeur du jour en Europe H&M réalise un bon trimestre malgré les problèmes d'approvisionnement

Après une ouverture en hausse, le cours de l'action H&M s'est retourné à Stockholm, pour afficher désormais un repli de 0,44% à 183,88 couronnes suédoises (SEK). Le géant du prêt-à-porter a pourtant publié ce matin des résultats trimestriels et des marges en forte hausse, mais il a déclaré s'attendre à une augmentation des coûts d'approvisionnement en fin d'exercice en raison des problèmes de logistique poussant les prix du transport à la hausse et affectant la disponibilité des produits.



"Comme l'effet positif du dollar américain s'estompe et que les prix élevés du transport maritime et des matières premières demeurent, la situation globale du marché concernant les coûts d'approvisionnement au quatrième trimestre deviendra progressivement moins positive", explique le groupe.



Des difficultés qui ne l'ont malgré tout pas empêché de réaliser un meilleur mois de septembre que l'année dernière au niveau des ventes, ajoute H&M, grâce au bon accueil des clients envers les collections d'automne. Les problèmes logistiques persistants ne permettent pas de satisfaire complètement à la demande et, à ce jour, environ 50 magasins de la marque restent fermés.



A la fin de son troisième trimestre fiscal, qui s'est achevé au 31 août, une centaine de magasins étaient temporairement fermés, contre 180 en début de période. Là aussi les clients ont répondu présent et le suédois a vu ses ventes trimestrielles grimper de 14% en devises locales, à 55,59 milliards de SEK (environ 5,45 milliards d'euros). Un chiffre qui était déjà connu.





Mais la formation du chiffre d'affaires étant affectée par la pandémie de manière très différenciée selon les marchés, "l'enjeu de la publication du jour se situe donc au niveau de la rentabilité, explique Invest Securities, et de ce point de vue la publication est plutôt encourageante".



En effet, H&M a réalisé une marge brute de 29,56 milliards de SEK, en hausse de 19% sur un an, alors que le consensus visait 28,7 milliards. Cela représente une marge de 53,2%, en hausse de 4,3 points par rapport à l'an dernier et de 2,33 points par rapport à l'exercice 2018-2019.



Pour sa part, le résultat net a été multiplié par 2,5 (+157,7%) pour grimper à 4,69 milliards de SEK (environ 460 millions d'euros). Par action, bénéfice ressort donc à 2,83 SEK, soit 19% au-dessus du consensus rapporté par Jefferies.





"L'augmentation du bénéfice du groupe H&M pour le trimestre est principalement le résultat de collections bien accueillies, avec davantage de ventes à plein prix, des démarques plus faibles et un bon contrôle des coûts, a déclaré Helena Helmersson, la directrice générale. Grâce à la poursuite de notre transformation et à notre offre client bien positionnée, nous sommes convaincus que le groupe H&M connaîtra une croissance rentable et durable à long terme".



Enfin, en plus de ces bons résultats, le conseil d'administration a proposé le versement d'un dividende de 6,5 SEK par action, payable en novembre prochain.