Inditex, propriétaire de Zara, devrait bénéficier de la hausse des prix

Alors que la crise du coût de la vie s'intensifie dans toute la région, les détaillants européens sont confrontés à un délicat exercice d'équilibre entre la répercussion de la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement sur les consommateurs et la garantie que leurs produits restent abordables.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les blocages du COVID-19 en Chine ont ajouté aux pressions. Mais Inditex, surtout connu pour sa marque Zara, qui représente 71 % de ses ventes, a réussi à se redresser plus rapidement que la plupart des autres entreprises, selon les analystes.

L'entreprise est toujours bien placée pour prendre des parts de marché car ses prix restent compétitifs et les consommateurs apprécient sa production rapide de nouvelles lignes de mode, a déclaré Richard Chamberlain, analyste de RBC, dans une obligation de recherche.

"Nous nous attendons à ce que la surperformance des ventes d'Inditex s'accentue en cas de ralentissement, comme ce fut le cas lors de la crise financière de 2008 et 2009", a-t-il déclaré. "Les consommateurs qui sont restés bloqués à la maison pendant deux ans cherchent à regarnir leur garde-robe."

Selon les recherches d'UBS, Zara a augmenté ses prix de départ de 10 % ou plus par rapport à l'année précédente chaque mois depuis janvier. En avril, ses prix de départ ont augmenté en moyenne de 18,5 %, selon les données. La recherche suit les prix sur les sites web de Zara sur 12 marchés clés.

En revanche, les prix de détail moyens des marques de vêtements européennes, y compris ses plus proches rivaux H&M et Zalando, ont augmenté de 4,2 % en avril, selon la recherche. L'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record de 7,4 % ce mois-là, selon l'agence de statistiques de l'Union européenne.

Inditex publie ses résultats du premier trimestre le 8 juin.

Les analystes s'attendent à une hausse de 93 % du bénéfice net à 812 millions d'euros (866 millions de dollars), selon les données de Refinitiv. Les ventes devraient augmenter de 27 % pour atteindre 6,2 milliards d'euros. Les performances de l'année dernière ont été affectées par la fermeture de magasins pendant la pandémie.

Inditex a interrompu ses activités en Russie, fermant les opérations en ligne et 502 magasins après l'invasion de l'Ukraine par Moscou et l'imposition de sanctions occidentales. Le marché russe a représenté 5 % de la croissance de ses ventes du 1er février au 13 mars de cette année, a déclaré la société.

UBS s'attend à ce qu'Inditex continue à augmenter ses prix et ses ventes au cours du deuxième trimestre. Une reprise en cours en Grande-Bretagne, en Europe et aux États-Unis qui atténuera le manque de ventes russes et toute nouvelle restriction du COVID en Chine, a-t-elle déclaré. Le rival suédois H&M a également déclaré en mars qu'il devrait augmenter ses prix cette année, mais a précisé que son plan prévoyait des hausses de prix moins importantes que celles de ses concurrents.

(1 $ = 0,9375 euros)