L'industrie de la mode risque de ne pas atteindre ses objectifs écologiques, selon le rapport Business of Fashion

Les 30 plus grandes entreprises cotées de l'industrie de la mode risquent de ne pas atteindre les objectifs sociaux et environnementaux de l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable des Nations Unies, malgré les améliorations progressives de certains leaders du secteur, selon un rapport du Business of Fashion publié mardi.

Les marques de mode sont confrontées à une pression croissante de la part des consommateurs et des gouvernements pour montrer qu'elles font mieux sur le front de l'environnement, avec une attention accrue de la part des jeunes générations, en particulier.

"Il y a quelques entreprises de premier plan qui font de petits progrès, mais fondamentalement, le tableau d'ensemble est que l'industrie est très peu performante", a déclaré à Reuters Sarah Kent, correspondante en chef pour la durabilité de The Business of Fashion, une publication commerciale clé de l'industrie de la mode.

Son deuxième rapport annuel, le Business of Fashion Sustainability Index 2022, a analysé les informations divulguées publiquement sur les objectifs et les politiques environnementales, y compris les droits des travailleurs, des entreprises dans trois catégories - luxe, vêtements de sport et mode de la rue.

Puma a obtenu le meilleur classement, avec un score de 49 points sur 100, suivi par le leader de l'année dernière, Kering, qui a continué à mener les classements des acteurs du luxe. Levi Strauss , H&M Group et Burberry - un nouveau venu dans l'étude cette année - sont les suivants dans le classement.

Kering et Puma ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir un commentaire immédiat. Levi Strauss , H&M et Burberry n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le rapport.

"Il y a des signes de progrès mais ils sont largement incrémentaux", a déclaré Kent. "Nous ne voyons pas les grands sauts transformationnels que nous devons vraiment voir au cours des 8 prochaines années afin de passer de la situation actuelle à une industrie qui fonctionne à un niveau qui ne va pas faire exploser les ambitions de l'accord de Paris sur le climat."

Le risque est que les entreprises perdent leur pertinence culturelle et détruisent leur valeur à long terme, car les régulateurs et les consommateurs deviennent de plus en plus critiques, selon le rapport.

Sur six sujets, dont les droits des travailleurs et les matériaux, les entreprises ont globalement obtenu les meilleurs résultats en matière de réduction des émissions, tandis que les progrès les moins importants ont été réalisés en matière de réduction des déchets.

L'industrie doit développer des modèles commerciaux alternatifs, selon le rapport.

"C'est un défi vraiment difficile à relever pour les grands dirigeants de n'importe quelle entreprise de mode : comment trouver un moyen de satisfaire vos actionnaires et de démontrer que vous pouvez continuer à générer une croissance financière sans augmenter la production, sans continuer à fabriquer plus et donc à extraire plus et donc à créer plus de déchets", a déclaré Kent.

La portée élargie du rapport de cette année, qui a doublé le nombre d'entreprises par rapport aux 15 de l'année dernière, a tiré les scores globaux vers le bas.

"Plus d'entreprises signifiait de plus mauvais résultats, presque dans tous les domaines", a déclaré Kent.