Le Bangladesh subit des coupures de courant généralisées en raison de la chaleur incessante

Selon les autorités, l'utilisation accrue des pompes d'irrigation par les agriculteurs et l'augmentation de l'activité commerciale pendant le ramadan ont contribué à l'augmentation de la demande d'électricité.

"Il est difficile pour nous de dormir la nuit sans électricité, et c'est encore plus pénible après avoir jeûné toute la journée", a déclaré Munna Khan, un habitant de la ville d'Ashulia, dans la banlieue de la capitale, Dhaka.

Selon les données du gouvernement, c'est la nuit que les coupures d'électricité ont été les plus graves. La ville portuaire de Chittagong, ainsi que le centre de production de textile, de produits pharmaceutiques et de jute de Mymensingh, ont été parmi les endroits les plus touchés.

Les coupures d'électricité pourraient augmenter les coûts de production de l'importante industrie de l'habillement du Bangladesh, orientée vers l'exportation, qui approvisionne des clients tels que Walmart, Gap Inc, H&M, VF Corp, Zara et American Eagle Outfitters, selon les responsables de l'industrie.

"Nous aurons besoin de plus de diesel pour faire fonctionner les centrales électriques captives afin de poursuivre notre production. Cela augmentera les coûts de production, mais les acheteurs ne paieront pas plus", a déclaré à Reuters Shahidullah Azim, vice-président de l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh.

La température maximale moyenne à Dhaka a augmenté de 4,3 % au cours des sept jours précédant mercredi par rapport à la semaine précédente et de 12,5 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon les données du gouvernement.

La température maximale a atteint 42,8 degrés Celsius (109 Fahrenheit) mercredi dans l'ouest du pays.

"Les gens, en particulier les enfants et les personnes âgées, souffrent beaucoup. Nous exprimons notre sincère sympathie et notre tristesse pour ces souffrances indicibles", a déclaré le ministre de l'énergie, Nasrul Hamid, dans un message publié sur Facebook mardi en fin de journée.

M. Hamid a déclaré que la vague de chaleur était "sans précédent" et le bureau météorologique a averti qu'il n'y avait pas de fin en vue alors que le pays se prépare à la fête de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du ramadan ce week-end.

L'offre globale d'électricité a été inférieure à la demande de 6,6 % au cours des sept jours précédant mercredi, selon les données du gouvernement, alors que la demande a augmenté de près de 14 % par rapport aux sept jours précédents.

L'Inde voisine connaît également des chaleurs extrêmes, une hausse de la demande d'électricité et quelques pénuries.

L'Inde a enregistré un pic de demande d'électricité - une mesure de la demande maximale d'électricité au cours de la journée - de 215,9 gigawatts (GW), le gouvernement prévoyant une augmentation jusqu'à 229 GW ce mois-ci.