Le PIF saoudien a été présélectionné comme soumissionnaire pour une participation dans Starbucks Mideast - sources

La franchise Starbucks de la région compte plusieurs centaines de points de vente dans 14 pays du Moyen-Orient, de Russie et d'Asie centrale.

Le groupe Alshaya, basé au Koweït, premier franchiseur de la marque dans la région, a engagé l'année dernière JPMorgan pour vendre une participation minoritaire importante dans l'entreprise. Les sources ont déclaré qu'il pourrait vendre jusqu'à 30 %, générant 4 à 5 milliards de dollars.

Le PIF, qui gère plus de 600 milliards de dollars d'actifs, a refusé de commenter. Alshaya n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. JPMorgan a également refusé de commenter.

Le PIF fait partie des soumissionnaires qui ont atteint le prochain tour alors que le processus de vente approche de sa phase finale, a déclaré la source.

Plusieurs soumissionnaires du secteur du capital-investissement étaient également dans la course, notamment CVC Capital Partners et Brookfield, mais il n'a pas été immédiatement précisé s'ils avaient été présélectionnés.

Le fonds d'État d'Abu Dhabi Mubadala Investment Co et le fonds de participation d'Abu Dhabi ADQ ne sont plus dans la course, ont précisé les deux sources. Mubadala a refusé de commenter, tandis que ADQ n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'opération élargirait la base d'investisseurs d'une entreprise détenue à titre privé par la famille Alshaya depuis 1999, a déclaré l'une des sources.

Certaines des plus grandes entreprises privées du Moyen-Orient s'intéressent à l'idée d'attirer des investisseurs extérieurs par le biais de cotations ou de ventes de participations stratégiques.

L'Arabie saoudite a connu une vague d'introductions en bourse ces dernières années, le royaume encourageant davantage d'entreprises familiales à s'introduire en bourse afin d'approfondir ses marchés de capitaux dans le cadre de réformes visant à réduire la dépendance vis-à-vis des revenus pétroliers.

La deuxième source a déclaré que les fonds levés pourraient être utilisés pour d'autres entreprises détenues par Alshaya, et que la valorisation de la société est attrayante, rendant la vente d'une participation contraignante.

Le groupe privé Alshaya affirme être la plus ancienne entreprise du Koweït, enregistrée pour la première fois en 1890. Elle gère des franchises telles que H&M, Mothercare, Debenhams, American Eagle Outfitters et Victoria's Secret.