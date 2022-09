Le bénéfice avant impôts de juin-août du détaillant de mode H&M chute beaucoup plus que prévu

H&M, le deuxième plus grand détaillant de mode au monde, a annoncé jeudi un bénéfice avant impôt beaucoup plus faible que prévu pour la période juin-août, dans un contexte d'inflation des coûts et de ralentissement des dépenses de consommation.

Le bénéfice avant impôts de la période, le troisième trimestre fiscal du groupe suédois, est tombé à 689 millions de couronnes suédoises (60,9 millions de dollars) contre 6,09 milliards un an plus tôt. Cinq analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient en moyenne un bénéfice de 2,98 milliards de couronnes. (1 $ = 11,3104 couronnes suédoises) (Reportage de Marie Mannes à Gdansk, Anna Ringstrom à Stockholm, montage de Terje Solsvik)