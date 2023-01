Le bénéfice d'exploitation de cette période, le quatrième trimestre fiscal du groupe suédois, s'est élevé à 821 millions de couronnes suédoises (79,7 millions de dollars) contre 6,26 milliards un an plus tôt et une prévision moyenne de 3,67 milliards dans un sondage Refinitiv auprès des analystes.

(1 $ = 10,2969 couronnes suédoises)