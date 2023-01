Le dernier roi de Grèce, Constantin II, sera enterré en privé à Athènes

Déposé par des dirigeants militaires et rejeté par ses sujets qui ont voté l'abandon de la monarchie en 1974, Constantin II était le fils unique du roi Paul et de la reine Frederica de Grèce.

Il souffrait de problèmes cardiaques et de mobilité chroniques et était soigné dans un hôpital d'Athènes depuis la semaine dernière.

"C'est avec une profonde tristesse que la famille royale annonce que SM le Roi Constantin, époux, père et frère bien-aimé, est décédé hier", a déclaré le bureau privé de Constantin dans un communiqué mercredi.

Constantin II, parrain du prince William de Grande-Bretagne et cousin au second degré du roi Charles, sera enterré en privé à Tatoi, le palais d'été de l'ancienne famille royale grecque, où reposent également ses ancêtres, a indiqué le gouvernement.

La date des funérailles n'a pas encore été annoncée mais le service aura lieu dans une église désignée par la famille de Constantin et le gouvernement grec.

Constantin II avait 27 ans et n'était monté sur le trône que récemment, en 1964, lorsqu'il a été contraint à l'exil avec une jeune famille à la fin de 1967.

Il ne reviendra pas avant des décennies en Grèce, où il sera profondément impopulaire pour sa décision de prêter serment aux colonels qui ont pris le pouvoir en avril 1967. Il a brièvement coopéré avec eux avant d'organiser un contre-coup raté.

La junte militaire le contraint à fuir le pays et abolit la monarchie en 1973. Lors d'un autre référendum organisé après la chute de la junte un an plus tard, la Grèce a de nouveau rejeté la monarchie, faisant de Constantin le dernier monarque grec.

Constantin était marié à la princesse Anne-Marie, la plus jeune fille du roi Frédéric IX du Danemark, et a eu cinq enfants.

Connu sous le nom de "l'Ex" ou simplement "Glucksberg" - de la maison allemande de Glucksberg qui a des liens avec la royauté dans toute l'Europe - Constantin a passé près de 50 ans en exil en Italie et à Londres, avant de revenir discrètement s'installer en Grèce en 2013.

"Le parcours mouvementé de l'ancien roi Constantin a marqué et a été marqué par des moments turbulents de l'histoire moderne de la Grèce", a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. "Mes sincères condoléances à sa famille".