Le détaillant de mode rapide Shein, connu pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars fabriqués en Chine, a augmenté ses prix de plus d'un tiers sur certains produits de base, dans le but de stimuler ses revenus avant son introduction en bourse, selon une analyse de sa stratégie de prix.

Les hausses de prix moyennes de Shein ont dépassé celles de ses rivaux H&M et Zara, selon les données du cabinet d'études londonien EDITED, qui a comparé les prix au 1er juin avec ceux de l'année précédente.

Shein n'a pas souhaité faire de commentaires.

L'entreprise exploite une place de marché en ligne où elle vend un large éventail de marchandises, mais sa principale activité est la fabrication et la vente de ses propres marques, principalement des vêtements pour femmes.

Shein fait appel à un réseau de fournisseurs principalement basés en Chine, qui s'affranchissent des processus de fabrication traditionnels en prenant de petites commandes initiales et en les augmentant en fonction de la demande. La plupart des vêtements vendus par Shein sont fabriqués à Guangzhou, en Chine, par ses quelque 5 400 fournisseurs.

Bien que Shein ne divulgue pas publiquement ses données financières, Coresight Research estime que son chiffre d'affaires atteindra 50 milliards de dollars cette année, soit un bond de 55 % par rapport à l'année dernière.

En augmentant le prix de ses principales lignes de vêtements pour femmes et en incitant davantage de marques extérieures à vendre sur son site, Shein pourrait atteindre ce chiffre d'affaires et accroître ses bénéfices.

"Shein a connu une très forte dynamique récemment, ce qui pourrait jouer en faveur de ses projets d'introduction en bourse", a déclaré Erik Lautier, expert en commerce électronique au sein de la société de conseil AlixPartners.

En préparant son introduction en bourse, Shein doit faire face aux coûts plus élevés d'une société cotée en bourse. Elle doit également se conformer aux nouvelles réglementations de l'UE sur les plateformes en ligne, ce qui pourrait augmenter ses dépenses et réduire ses marges bénéficiaires.

Aux États-Unis, le plus grand marché de Shein en termes de ventes, l'entreprise a augmenté le prix moyen des robes pour femmes de 28 % au cours de l'année écoulée jusqu'au 1er juin, pour atteindre 28,51 dollars, selon les données de l'EDITED.

Bien que le prix moyen d'une robe H&M (40,97 $) ou d'une robe Zara (79,69 $) aux États-Unis reste bien inférieur, Shein a augmenté ses prix d'un pourcentage plus important que ses rivaux au cours de la même période, d'après les données.

Sur le site britannique de Shein, une robe coûte en moyenne 24,12 livres (30,97 dollars), soit 15 % de plus qu'il y a un an, tandis que la robe moyenne en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne est 36 % plus chère.

Selon les experts de la vente au détail, Shein veut montrer qu'elle peut maintenir sa croissance récente et vendre davantage de produits à prix élevé avant son entrée en bourse.

"Si l'entreprise peut démontrer que ces prix se maintiennent, l'évaluation augmente de manière significative", a déclaré Alex Romanenko, responsable de la vente au détail chez Pearson Ham Group, une société de conseil en matière de prix.

Selon Sky News, Shein cherche à obtenir une évaluation d'environ 50 milliards de livres lors de son introduction en bourse à Londres. L'entreprise a refusé de commenter ses projets d'introduction en bourse ou son évaluation.

Ayant gagné des parts de marché grâce à des prix très bas, les augmentations de prix de Shein visent également à accroître les marges bénéficiaires avant l'introduction en bourse, a déclaré M. Romanenko.

Aux États-Unis, le plus grand marché de Shein, l'augmentation de prix la plus importante a concerné les chaussures, la paire de chaussures moyenne sur le site se vendant 40,7 dollars, contre 25,3 dollars il y a un an.

Cela s'explique en partie par le fait que Shein a intégré d'autres marques sur sa plateforme, comme la marque de baskets Skechers, qui vend des chaussures allant de 32 à 174 dollars sur shein.com. Skechers a refusé de commenter les résultats de ses ventes sur Shein.

Dans l'ensemble, la croissance de Shein est appelée à ralentir sur ses marchés les plus établis, tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, a déclaré Louise Deglise-Favre, analyste du marché de l'habillement chez GlobalData.

"Au niveau mondial, Shein pourrait être en mesure de maintenir des niveaux de croissance similaires en continuant à pénétrer et à se développer sur de nouveaux marchés, en augmentant stratégiquement certains de ses prix ou en procédant à des acquisitions", a-t-elle ajouté.

Les États-Unis représentaient 28 % des ventes de Shein en 2023, selon les estimations de GlobalData, l'Allemagne et le Royaume-Uni étant les deuxième et troisième marchés les plus importants. Shein réalise également des revenus importants au Brésil et au Mexique, et se développe rapidement sur d'autres marchés émergents.

Cependant, les hausses de prix ne peuvent pas tout faire pour augmenter les revenus de Shein, a déclaré M. Lautier d'AlixPartners, car les prix plus élevés ont généralement un impact sur la part des visites sur le site qui se transforment en achats. Pour stimuler davantage la croissance des ventes, Shein devra attirer davantage de personnes sur sa plateforme et les inciter à la visiter plus fréquemment.

(1 $ = 0,7789 livre)