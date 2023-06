Stockholm (awp/afp) - L'action H&M s'appréciait de 11% à la mi-journée à la Bourse de Stockholm, après la publication de résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. La géant suédois de l'habillement a annoncé un bénéfice net de 3,29 milliards de couronnes (270 millions de francs suisses) entre mars et fin mai.

Un résultat en repli par rapport aux 3,68 milliards de couronnes réalisés un an plus tôt, mais supérieur aux attentes du consensus des analystes de Bloomberg qui tablait sur un résultat net de 2,84 milliards. "La collection été a été bien accueillie par la clientèle et le troisième trimestre a bien démarré. Les conditions d'une croissance et d'une rentabilité plus fortes s'orientent dans la bonne direction", a estimé Helena Helmersson, PDG du groupe.

Même constat pour le résultat d'exploitation, qui accuse un repli de près de 5% sur un an à 4,74 milliards de couronnes, mais dépasse lui aussi les attentes du marché qui tablait sur 4,26 milliards. H&M a précisé que la baisse du résultat d'exploitation a été "impacté négativement par la hausse des matières premières, et des coûts de fret, combinée à l'appréciation du dollar US l'an dernier".

L'enseigne prévoit également l'ouverture de 100 magasins, parallèlement à la fermeture de 200 autres. Fin mai, le géant comptait dans le monde 4399 magasins H&M, soit 303 boutiques de moins que l'année précédente.

afp/vj