Henry Boot PLC - Entreprise de promotion immobilière basée à Sheffield - Remporte le contrat du Conseil de Rotherham pour le réaménagement des marchés de Rotherham et de la bibliothèque de la ville pour un montant de 36 millions de livres sterling. Le projet comprend une "rénovation majeure" des marchés intérieurs et extérieurs, ainsi que la création d'une nouvelle halle alimentaire et de nouveaux espaces de travail, selon Henry Boot. Le directeur général, Tim Roberts, commente : "Le fait que nous ayons remporté ce projet témoigne de la solidité de notre activité de construction et de ses antécédents en matière de livraison de haute qualité... Ce dernier contrat signifie que nous avons maintenant obtenu plus de 60 % de notre carnet de commandes pour 2024 et que nous continuons à travailler dur pour développer notre pipeline sur nos marchés cibles."

MicroSalt PLC - fabricant londonien de sel naturel à faible teneur en sodium - annonce que l'Office américain des brevets et des marques a accordé et délivrera à l'entreprise son brevet de "composition de sel à faible teneur en sodium" le 28 mai. Le brevet concerne la revendication de MicroSalt sur sa forme de sel à faible teneur en sodium, qui, selon la société, "adhère mieux aux aliments qu'un sel traditionnel qui n'est pas adhéré à une particule porteuse". MicroSalt a également déposé des demandes de brevet concernant ses produits dans des pays tels que la Chine, le Chili, l'Australie, le Brésil, l'Europe, le Canada, le Japon, la Russie, le Mexique, l'Inde et Hong Kong. Rick Guiney, PDG de MicroSalt, déclare : "Nous pensons que la délivrance du brevet 11,992,034 est une étape importante pour la société, car elle renforce encore notre position en matière de propriété intellectuelle sur le marché mondial des produits à faible teneur en sodium".

Sovereign Metals Ltd - société basée à Perth, en Australie, qui se concentre sur son projet de rutile Kasiya au Malawi - déclare que les tests effectués en aval sur le graphite de son projet phare Kasiya ont montré d'"excellents rendements" de graphite sphérique à des niveaux de pureté extrêmement élevés. Les échantillons prélevés à Kasiya feront l'objet d'un revêtement et de tests électrochimiques dans les semaines à venir, indique Sovereign, ce qui fournira ensuite une base de référence pour les discussions relatives à l'exploitation. Frank Eagar, directeur général, déclare : "Ces résultats démontrent clairement que Kasiya a le potentiel de perturber la chaîne d'approvisionnement en graphite dominée par la Chine en tant que source sûre et à long terme de graphite de haute qualité en dehors de la Chine. Nous pensons que le graphite de Kasiya aura des coûts d'exploitation faibles pour l'industrie et qu'il constitue également l'une des plus grandes ressources de graphite au monde, ce qui lui confère un avantage significatif par rapport à ses homologues. Nous sommes très heureux d'avoir obtenu ces résultats exceptionnels à ce stade du programme et nous continuerons d'accélérer notre campagne de développement et de qualification de produits en graphite".

i3 Energy PLC - société pétrolière et gazière possédant des actifs au Canada et dans la mer du Nord britannique - déclare que la production moyenne pour le premier trimestre terminé le 31 mars est de 19 410 barils d'équivalent pétrole par jour, en baisse par rapport aux 22 773 barils de l'année précédente. Les prix moyens réalisés sont de 33,42 CAD par baril pour la période, 19,39 GBP, en baisse par rapport à 39,31 CAD. La perte avant impôts du premier trimestre s'élève à 4,9 millions USD, contre un bénéfice de 15,4 millions USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires du premier trimestre chute de 25 %, passant de 52,8 millions USD à 39,8 millions USD, tandis que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement chute de 72 %, passant de 31,2 millions USD à 8,7 millions USD. Les données sur les prix réalisés sont exprimées en dollars canadiens, mais les résultats financiers plus complets sont exprimés en dollars américains.

Bluebird Merchant Ventures Ltd - société de développement aurifère principalement axée sur la Corée du Sud - déclare avoir commencé les travaux nécessaires à la soumission d'une déclaration de faisabilité de projet minier pour une mine sur sa cible aurifère à haute teneur Lobo, située dans le cadre de son projet Batangas aux Philippines. La déclaration de faisabilité du projet minier et le certificat de conformité environnementale sont les deux principales autorisations en suspens pour le projet, indique Bluebird. Des entrepreneurs locaux ont été désignés pour mener à bien les travaux et les études nécessaires.

4Global PLC - Société de données et de technologie basée à Londres - déclare que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente, passant de 5,6 millions de livres sterling à environ 6,4 millions de livres sterling. L'Ebitda ajusté devrait dépasser les attentes du marché, augmentant de 30 % pour atteindre environ 1,6 million de livres sterling, contre 1,2 million de livres sterling. La société prévoit de publier ses résultats complets pour l'année en juillet. Le PDG, Eloy Mazon, a déclaré : "Soutenus par un solide portefeuille de nouveaux produits, nous sommes convaincus que l'exercice 24/25 se caractérisera par de nouveaux progrès opérationnels et une croissance du chiffre d'affaires et des marges".

