Henry Boot PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans la promotion foncière, l'investissement et le développement immobilier, et la construction. Les activités d'investissement et de développement immobilier de la société comprennent l'investissement immobilier, le développement immobilier, la construction de logements et les activités commerciales associées. Ses activités de promotion foncière comprennent la gestion foncière, le développement et les activités commerciales. Les activités de construction de la société comprennent sa société d'initiative de financement privé (PFI) et ses activités de location de matériel. La société opère sur trois marchés clés : l'industrie et la logistique, le résidentiel et le développement urbain. Ses principales filiales sont Hallam Land Management Limited, Henry Boot Developments Limited, Henry Boot Construction Limited, Stonebridge Homes Limited et Banner Plant Limited. Banner Plant Limited propose une large gamme d'équipements de construction et de services pour la vente et la location d'installations, de logements temporaires, d'outils électriques, d'accès motorisés et de gros compresseurs d'air.

Secteur Construction et ingénierie