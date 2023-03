Henry Boot échange des entreprises lors de la vente d'un terrain résidentiel à Coventry

(Alliance News) - Henry Boot PLC a déclaré vendredi que son activité de promotion et de planification foncière Hallam Land Management a échangé sur la vente d'un site à Coventry, en Angleterre, au promoteur immobilier mixte Countryside Partnerships.

Le promoteur immobilier basé à Sheffield a déclaré que la vente concernait un site de 250 parcelles et de 31 acres à Eastern Green, qui comprend une extension urbaine durable à l'ouest de Coventry.

Il a déclaré que le site de 31 acres, contracté dans le cadre d'un accord de promotion de la planification par Hallam en 2015, constitue la première phase d'un site plus large de 353 acres, dont Hallam a agi au nom des propriétaires fonciers pour décrocher le permis de construire et l'infrastructure associée pour le projet.

Le développement plus large d'Eastern Green a reçu un permis d'urbanisme en 2021 pour la livraison d'une nouvelle communauté comprenant 2 400 nouveaux logements. Environ 25 % de ces logements seront abordables, et le projet comprendra également des terrains d'emploi d'une superficie de 37 acres, une nouvelle école primaire, des centres communautaires locaux et de district, un centre de transport, ainsi que de vastes espaces ouverts et des installations de jeux.

Henry Boot a déclaré que la transaction devrait être achevée d'ici à la fin du mois de mars, avec un profil de paiement s'étendant jusqu'à janvier 2025.

Hallam percevra un pourcentage du produit de la vente, ainsi qu'un recouvrement important des coûts.

Cette cession contribue à la réalisation de l'objectif annuel de vente de 3 500 parcelles fixé par Hallam, a ajouté Henry Boot.

"Cette cession démontre une forte demande pour les terrains stratégiques de Hallam de la part de constructeurs de maisons de premier plan qui reconnaissent les avantages de l'utilisation de l'expertise de pointe de notre équipe pour résoudre des questions de planification de plus en plus complexes", a déclaré Tim Roberts, directeur général de Henry Boot.

"Les capacités uniques de Hallam en matière de planification d'ensemble ont prouvé leur aptitude à créer une valeur significative tout en proposant de nouveaux logements, des installations d'emploi et des espaces communautaires dans des régions du Royaume-Uni où l'offre est insuffisante".

Jeudi dernier, Henry Boot a également annoncé que Hallam avait conclu la vente d'un site de 1 855 parcelles à Milton Keynes, en Angleterre, au constructeur de maisons Taylor Wimpey UK Ltd.

Les actions de Henry Boot étaient en hausse de 1,6 % à 221,50 pence l'unité à Londres vendredi avant midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.