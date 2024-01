Henry Boot PLC est une société basée au Royaume-Uni qui s'occupe de promotion foncière, d'investissement et de développement immobilier, et de construction. La société opère à travers trois segments : Investissement et développement immobilier, Promotion foncière et Construction. Le segment Investissement et développement immobilier comprend l'investissement immobilier, le développement immobilier, la construction de maisons et les activités commerciales. Le segment Promotion foncière comprend la gestion foncière, le développement et les activités commerciales. Le segment Construction comprend ses activités de société PFI et de location de matériel. Le segment Investissement et développement immobilier comprend Henry Boot Developments Limited (HBD) et Stonebridge Homes Limited. Son segment Promotion foncière comprend Hallam Land Management Limited. Son segment Construction comprend Henry Boot Construction Limited, Banner Plant Limited et Road Link (A69) Limited. La société est spécialisée dans la construction dans les secteurs public et privé, ainsi que dans la location de matériel.

Secteur Construction et ingénierie