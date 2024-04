Henry Schein, Inc. a annoncé la nomination de trois nouveaux membres au comité de direction de la société. Steve Boggan et Bianka Wilson, qui ont récemment été nommés co-PDG du Global Oral Reconstruction Group (GORG) de la société, et Tom Popeck, PDG du Healthcare Specialties Group (HSG) de la société. M. Boggan a rejoint Henry Schein en 2013 avec l'acquisition par la société de BioHorizons, qu'il a rejoint en tant que start-up en 1995 et qu'il a dirigé en tant que président et PDG depuis 1999.

En tant que co-PDG de GORG, M. Boggan dirigera les opérations commerciales en Amérique du Nord et du Sud et au Moyen-Orient, ainsi que le marketing mondial. Mme Wilson a rejoint Henry Schein en 2018 après une carrière réussie de 25 ans dans la finance et le conseil. Avant Henry Schein, elle a occupé le poste de Group CFO d'Ascom Holding AG, une société publique suisse dans le secteur des technologies de communication médicale et, avant cela, de partenaire consultatif et responsable de compte mondial chez KPMG.

Mme Wilson était directrice financière de GORG et, en tant que co-directrice générale, elle dirigera la stratégie, les finances et les ressources humaines, ainsi que les activités du groupe en Europe et dans la région Asie-Pacifique. M. Popeck a rejoint Henry Schein en 2019 avec plus de 20 ans d'expérience dans la direction des ventes et la gestion générale, y compris une vaste expérience dans le secteur des dispositifs médicaux. Avant de rejoindre Henry Schein, il a passé plus de deux décennies à diriger des entreprises dans le domaine de l'orthopédie et de la fabrication industrielle, dont 11 ans chez Stryker, où il a occupé divers postes de direction, notamment celui de vice-président et directeur général de l'unité commerciale Pieds et chevilles de Stryker.

En 2023, il a été promu président du Healthcare Specialties Group de Henry Schein.