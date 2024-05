Henry Schein, Inc. (Nasdaq : HSIC), le plus grand fournisseur mondial de solutions de soins de santé pour les praticiens dentaires et médicaux en cabinet, a annoncé aujourd'hui qu'il a prolongé jusqu'en 2025 son partenariat avec Special Olympics pour soutenir le dépistage et l'éducation en matière de santé pour ses athlètes lors de certains événements dans le monde.

Grâce à ce partenariat, Henry Schein fait don d’importants produits de soins bucco-dentaires et médicaux pour le programme Healthy Athletes® de Special Olympics en Australie, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le but du programme Healthy Athletes est de soutenir le bien-être physique et socio-émotionnel des personnes en situation de déficience intellectuelle (DI) et de réduire les disparités en matière de santé et d'augmenter l'espérance de vie.

Les dons de Henry Schein sont utilisés lors des dépistages dans sept disciplines de Healthy Athletes : Fit Feet (podologie) ; FUNfitness (kinésithérapie) ; Promotion de la santé (meilleure santé et bien-être) ; MedFest (examen médical sportif) ; Strong Minds (bien-être émotionnel) ; Healthy Young Athletes (dépistage pédiatrique) ; et Special Smiles (santé bucco-dentaire).

Depuis 2018, Henry Schein soutient Special Olympics et ses athlètes en faisant don d'une gamme de produits de soins de santé essentiels et, plus récemment, pour les Jeux olympiques spéciaux de juin 2023, qui se sont déroulés à Berlin, en Allemagne. En tant que partenaire spirituel de Special Olympics, l'entreprise joue un rôle important dans les programmes de santé des Jeux olympiques spéciaux. En outre, ce partenariat permet et encourage les professionnels de la santé à faire don de leur temps et de leur savoir-faire pour promouvoir les meilleures pratiques en matière de soins et de communication avec les personnes ayant des déficiences intellectuelles.

Selon Special Olympics, malgré des besoins importants et des risques sanitaires plus élevés, les personnes atteintes de déficiences intellectuelles se voient souvent refuser des services de santé et meurent en moyenne 16 ans plus tôt que la population générale.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Special Olympics et de poursuivre notre engagement en faveur du programme Healthy Athletes et de l'équité en matière de santé dans son ensemble », a déclaré Jennifer Kim Field, Chief Sustainability Officer chez Henry Schein. « En nous associant à Special Olympics, nous contribuons à développer l'accès aux soins pour une communauté souvent négligée, ce qui est un principe fondamental de notre engagement d'entreprise citoyenne. Team Schein est honoré de jouer un rôle clé – aux côtés de Special Olympics et des professionnels de la santé – en contribuant à l'amélioration de la qualité de vie des athlètes du monde entier. »

Depuis sa création en 1997, le programme Healthy Athletes a fourni plus de deux millions de dépistages de santé gratuits et formé plus de 300 000 professionnels de la santé, volontaires cliniques et étudiants à l'utilisation de protocoles de dépistage adaptés et à la communication efficace avec les personnes en situation de handicap mental. Ces formations contribuent également à renforcer les capacités de la communauté sanitaire à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap mental en dehors des événements de Special Olympics, dans la mesure où les prestataires mettent en pratique ces compétences dans leurs cabinets et fournissent des services sanitaires de meilleure qualité aux personnes en situation de handicap mental – pas seulement aux athlètes de Special Olympics – dans leurs communautés respectives.

« La collaboration entre Henry Schein et Special Olympics a déjà renforcé notre aptitude à fournir les examens médicaux qualitatifs que nos athlètes méritent », a déclaré Annemarie Hill, vice-présidente senior des opérations de santé mondiales de Special Olympics. « Nous sommes heureux de poursuivre cette relation avec Henry Schein, ce qui confirme notre conviction commune que tous les individus méritent des soins de qualité, quelles que soient leurs différences. »

Les dons aux Healthy Athletes de Special Olympics sont une initiative de Henry Schein Cares, le programme mondial de responsabilité sociale de la société.

Henry Schein Cares repose sur cinq piliers : habiliter l'équipe Schein à atteindre son plein potentiel, promouvoir l'équité en santé et élargir l'accès aux soins pour les communautés mal desservies, accélérer la durabilité environnementale, renforcer et diversifier notre chaîne d'approvisionnement, et maintenir une gouvernance d’entreprise éthique solide. Les activités sanitaires financées par Henry Schein Cares se focalisent sur quatre domaines principaux : (1) le bien-être, le traitement, la prévention et l'éducation ; (2) le développement des aptitudes ; (3) la préparation aux urgences et la réponse aux catastrophes ; et (4) le renforcement des systèmes de santé.

Ancrée dans un engagement profond envers la responsabilité sociale et la philosophie de l'intérêt personnel et réfléchi prônée par Benjamin Franklin, la vision axée sur un objectif de Henry Schein Cares est de « bien faire en faisant le bien ». Notre engagement envers un succès économique durable et à long terme tout en créant également de la valeur partagée pour la société est réalisé grâce au travail de Henry Schein Cares et à notre modèle de parties prenantes qui engage les cinq constituants de notre Mosaïque du succès. Pour en savoir plus sur la façon dont nous faisons la différence, veuillez visiter www.henryschein.com/corporatecitizenship.

Henry Schein, Inc. (Nasdaq : HSIC) est une société de solutions pour les professionnels de la santé, basée sur un réseau de personnes et de technologies. Avec plus de 25 000 membres de l'équipe Schein dans le monde, le réseau de conseillers fiables de la société fournit à plus d'un million de clients dans le monde plus de 300 solutions éprouvées qui contribuent à une meilleure réussite opérationnelle et à de meilleurs résultats cliniques. Nos solutions commerciales, cliniques, technologiques et de chaîne d'approvisionnement aident les praticiens dentaires et médicaux en cabinet à travailler avec plus d'efficacité afin de prodiguer des soins de qualité. Ces solutions s'adressent également aux laboratoires dentaires, aux cliniques gouvernementales et institutionnelles, ainsi qu'à d'autres sites de soins alternatifs.

Henry Schein opère par le biais d'un réseau de distribution centralisé et automatisé, avec une sélection de plus de 300 000 produits de marque et de produits de la marque Henry Schein dans nos centres de distribution.

Société faisant partie du FORTUNE 500 et du S&P 500®, Henry Schein a son siège à Melville, dans l'État de New York, et exerce des activités ou possède des filiales dans 33 pays et territoires. Les ventes de la société ont atteint 12,3 milliards de dollars en 2023 et ont augmenté à un taux annuel composé d'environ 11,5 % depuis qu'Henry Schein est devenue une société cotée en bourse en 1995.

Fondés en 1968, Special Olympics est un mouvement mondial dont l'objectif est de mettre fin à la discrimination à l'encontre des personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Nous encourageons l'acceptation de tous par le biais du pouvoir du sport et de programmes d'éducation, de santé et de leadership. Avec près de quatre millions d'athlètes et de partenaires Unified Sports® et un million d'entraîneurs et de bénévoles dans plus de 170 pays, Special Olympics propose plus de 30 sports de type olympique et près de 50 000 jeux et compétitions chaque année. Engagez-vous avec nous sur : X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, et LinkedIn. Pour en savoir plus, visitez SpecialOlympics.org.

