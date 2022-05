Hensoldt AG : Toujours du potentiel 23/05/2022 | 09:14 Nicolas Aleksy 23/05/2022 | 09:14 achat En cours

Cours d'entrée : 22.75€ | Objectif : 28.7€ | Stop : 16.7€ | Potentiel : 26.15% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Hensoldt AG et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 28.7 €. Synthèse Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement. Sous-secteur Equipements de communication et satellites Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HENSOLDT AG 86.50% 2 620 THALES 54.68% 25 570 SHANGHAI HUACE NAVIGATION T.. -25.96% 1 958 PLANET LABS PBC -17.89% 1 353 OHB SE -7.78% 601 ARBE ROBOTICS LTD. -32.90% 389 GOMSPACE GROUP AB (PUBL) 11.26% 71 AAC CLYDE SPACE AB (PUBL) -43.19% 34

Données financières EUR USD CA 2022 1 734 M 1 852 M - Résultat net 2022 111 M 118 M - Dette nette 2022 297 M 317 M - PER 2022 24,1x Rendement 2022 1,07% Capitalisation 2 452 M 2 620 M - VE / CA 2022 1,59x VE / CA 2023 1,29x Nbr Employés 6 316 Flottant 49,8% Prochain événement sur HENSOLDT AG 04/08/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 23,35 € Objectif de cours Moyen 29,50 € Ecart / Objectif Moyen 26,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Thomas Müller Chief Executive Officer Axel Albert Hans Salzmann Chief Financial Officer & Managing Director Johannes Peter Huth Chairman-Supervisory Board Peter Schlote Chief Operating Officer Ingrid Jägering Member-Supervisory Board