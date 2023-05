Hensoldt rejette un rapport sur des pratiques commerciales déloyales

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Le groupe d'armement Hensoldt a réfuté un rapport du magazine d'information "Der Spiegel" faisant état de pratiques commerciales déloyales et de contrôles internes insuffisants. L'entreprise de Taufkirchen près de Munich a fait savoir vendredi qu'elle rejetait catégoriquement ces accusations. Les affaires sont menées exclusivement en conformité avec les réglementations et les lois nationales et internationales, et aucun paiement n'est effectué à des agents sans base contractuelle et sans preuve de performance.

Le magazine "Der Spiegel" avait auparavant publié un article critique sur les transactions en Ouganda et au Qatar.

Vendredi, l'action de Hensoldt a été envoyée sur les montagnes russes. A la mi-journée, elle a d'abord nettement chuté, perdant temporairement plus de 12 pour cent. Mais le titre a pu rattraper la majeure partie de ce retard, le cours étant encore inférieur de 3,6 pour cent à la clôture de la veille./ruc/DP/men/nas