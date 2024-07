Hensoldt AG, anciennement Hensoldt GmbH, est un fabricant allemand de systèmes et d'instruments de recherche, de détection, de navigation, de guidage et de systèmes aéronautiques et nautiques. La société acquiert, détient, vend et gère également, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés impliquées dans le développement, la fabrication, l'exploitation et la vente de systèmes électrotechniques, de produits optroniques et de solutions logicielles à des fins militaires et non militaires.