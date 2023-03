Le groupe d'armement Hensoldt amorce un changement de direction

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Un changement de direction s'annonce à la tête du fabricant d'électronique de défense Hensoldt. Oliver Dörre, actuellement à la tête de Thales Allemagne, dirigera à l'avenir le groupe basé à Taufkirchen en Bavière. C'est ce qu'a décidé le conseil de surveillance lors de sa dernière réunion, a annoncé mardi le nouveau venu sur le MDax. Thomas Müller, encore en poste à la tête de Hensoldt, quittera l'entreprise quelques mois avant la fin de son mandat. Dörre reprendra le flambeau sans transition, probablement le 1er avril 2024.

Par cette décision, le conseil de surveillance a réglé une planification précoce et à long terme de la succession, a-t-on ajouté. Dans un premier temps, Dörre rejoindra le conseil d'administration de Hensoldt en tant que membre supplémentaire d'ici janvier 2024 au plus tard. Le président sortant et le nouveau président du groupe devront ensuite travailler en étroite collaboration pendant quelques mois afin d'assurer une succession sans heurts./tav/stk