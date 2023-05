Les commandes d'armement poussent Hensoldt - l'action perd néanmoins du terrain

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - La guerre d'agression russe contre l'Ukraine continue de stimuler les activités du fabricant d'électronique de défense Hensoldt. Au cours du premier trimestre, l'Ukraine a commandé à Hensoldt des radars pour ses systèmes de défense aérienne Iris-T. Des commandes ont également été passées pour équiper les chars de grenadiers Puma et les chars de combat Leopard 2, avec lesquels les pays occidentaux veulent soutenir l'Ukraine dans sa lutte défensive. Pour l'année en cours, le président du directoire Thomas Müller continue de tabler sur un nombre de nouvelles commandes supérieur au chiffre d'affaires, a annoncé l'entreprise mardi à Taufkirchen. Au premier trimestre, des taux de change et des opérations d'intérêt défavorables ont toutefois entraîné le groupe dans une perte plus importante.

Sur le marché boursier, Hensoldt était en baisse après la publication des résultats trimestriels le matin. Après l'ouverture du marché, l'action Hensoldt a perdu par moments environ trois pour cent et demi. En fin de matinée, avec une baisse d'environ 1,5 % à 31,10 euros, elle faisait toujours partie des plus gros perdants du MDax, qu'elle avait rejoint en mars.

L'analyste David Perry de la banque américaine JPMorgan a estimé que les résultats de Hensoldt étaient étonnamment bons en début d'année. Toutefois, l'action reste relativement élevée par rapport aux titres de ses concurrents européens. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le titre a plus que triplé sa valeur et a atteint un record de 37,54 euros il y a quelques semaines seulement. Depuis, la valeur a de nouveau baissé.

Pourtant, Hensoldt est en pleine croissance. Certes, l'entreprise a enregistré au premier trimestre 347 millions d'euros de commandes, soit environ la moitié de ce qu'elle avait enregistré un an auparavant. Toutefois, un contrat de service pour l'avion de combat Eurofighter et des commandes pour l'équipement de la frégate multi-missions 126 avaient alors fait grimper les entrées de commandes.

Pour 2023, le directeur général de Hensoldt, M. Müller, s'attend à ce que les premières commandes proviennent de l'enveloppe spéciale destinée à l'armée allemande, créée par le Parlement suite à l'aggravation de la situation sécuritaire due à la guerre en Ukraine. Grâce à cela, les commandes de Hensoldt devraient dépasser le chiffre d'affaires de 10 à 20 pour cent cette année, selon les attentes du conseil d'administration. Au cours des trois premiers mois, l'entreprise n'y est pas tout à fait parvenue, en raison notamment d'une forte croissance du chiffre d'affaires.

Ainsi, le résultat a augmenté d'environ 18 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 338 millions d'euros. Le bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements, corrigé des effets exceptionnels, a bondi de plus de 80 pour cent pour atteindre 30 millions d'euros. En fin de compte, les taux de change défavorables et les opérations de couverture de taux d'intérêt ont toutefois eu un impact négatif. La perte nette a ainsi augmenté de plus d'un cinquième pour atteindre 20 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de Hensoldt devrait continuer à dépasser de 7 à 10 % le chiffre de 1,7 milliard d'euros de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation ajusté (Ebitda) devrait également progresser modérément, après avoir atteint 292 millions d'euros l'an dernier./stw/mne/stk