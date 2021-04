Hera S.p.A. : Bon timing pour accompagner la tendance 14/04/2021 | 10:23 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 14/04/2021 | 10:23 achat En cours

Cours d'entrée : 3.313€ | Objectif : 3.67€ | Stop : 3€ | Potentiel : 10.78% Le titre Hera S.p.A. ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3.67 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les cours approchent d'une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 3.58 EUR.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 3.33 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA. Graphique notations

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HERA S.P.A. 10.70% 5 769 ELECTRICITÉ DE FRANCE -5.62% 45 158 NATIONAL GRID PLC 2.67% 43 482 SEMPRA ENERGY 5.99% 40 999 ENGIE -2.12% 35 459 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE G.. 7.75% 31 730 E.ON SE 7.99% 30 557 RWE AG -1.68% 27 520 PPL CORPORATION 1.81% 22 113 AMEREN CORPORATION 5.84% 21 102 CMS ENERGY CORPORATION 1.92% 17 996

Données financières EUR USD CA 2021 7 786 M 9 318 M - Résultat net 2021 321 M 384 M - Dette nette 2021 3 259 M 3 901 M - PER 2021 15,5x Rendement 2021 3,55% Capitalisation 4 819 M 5 769 M - VE / CA 2021 1,04x VE / CA 2022 1,00x Nbr Employés 9 011 Flottant 58,4% Prochain événement sur HERA S.P.A. 28/04/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 3,92 € Dernier Cours de Cloture 3,30 € Ecart / Objectif Haut 42,5% Ecart / Objectif Moyen 18,7% Ecart / Objectif Bas 1,55% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Stefano Venier Chief Executive Officer & Executive Director Luca Moroni Group Manager-Administration, Finance & Control Tomaso Tommasi di Vignano Executive Chairman Dario Farina Administration Manager Stefano Manara Independent Non-Executive Director