(Alliance News) - Hera Spa a annoncé lundi qu'elle avait obtenu un prêt de 460 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement.

Grâce à ce prêt, la banque de l'UE a choisi de financer plus de 60 projets de l'entreprise multi-utilitaire alignés sur la taxonomie européenne qui, répondant également aux objectifs fixés par l'Agenda mondial 2030 de l'ONU, accompagneront les communautés desservies par le groupe Hera vers une transition verte fortement liée au tissu social et industriel. La valeur totale de ces investissements, s'élevant à plus de 800 millions d'euros et déjà envisagés par la multi-utility dans son plan d'affaires 2022-2026, sera ainsi couverte à hauteur d'environ 60% par le financement de la BEI.

Les projets seront réalisés principalement en Émilie-Romagne, mais aussi dans d'autres régions desservies, telles que la Vénétie et le Frioul-Vénétie Julienne.

Plus précisément, les ressources mises à disposition par la BEI contribueront à améliorer le service intégré de distribution d'eau grâce à des mesures visant à réduire davantage les fuites, à rénover les installations de collecte des eaux de pluie et à purifier les eaux usées. En ce qui concerne la gestion des déchets, le groupe Hera augmentera sa capacité de traitement, de recyclage et de valorisation grâce à la rénovation des centres de collecte existants et à la construction de nouvelles installations ultramodernes pour le recyclage du plastique et des fibres de carbone, ainsi que pour le prétraitement et le stockage des déchets industriels.

Par ailleurs, toujours grâce au financement de la BEI, le groupe Hera installera dans les régions concernées plus de 370 000 compteurs intelligents de deuxième génération, développera des systèmes de chauffage urbain et de cogénération et construira des centrales photovoltaïques, y compris à petite échelle, dans le but d'accroître la production d'énergie renouvelable.

Cette opération est un exemple concret de l'engagement de la BEI à promouvoir la viabilité, l'efficacité et la résilience des infrastructures de gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets en Italie et en Europe ", a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. En outre, le prêt de la BEI contribuera à soutenir les efforts déployés par le groupe Hera pour renforcer les services dans les régions d'Émilie-Romagne touchées par les inondations, afin d'améliorer la prévention et la résilience des services d'eau face à de futures catastrophes naturelles ".

" Ce prêt de la BEI, partenaire de longue date et consolidé du groupe Hera, représente également un coup de pouce à notre plan d'investissement et reconfirme l'engagement de la multi-utility en faveur du développement durable des zones desservies, avec une référence particulière aux objectifs de décarbonisation, d'économie circulaire, d'innovation et de résilience, conformément à notre objet social ", a ajouté Orazio Iacono, le directeur général de Hera. Il s'agit d'un élément important de la stratégie financière de l'entreprise qui, en plus de continuer à développer les produits et outils innovants adoptés par le groupe, contribue à soutenir le programme de développement pour la période 2022-2026, confirmant notre force de capital et notre flexibilité financière".

L'action Hera est en hausse de 0,5 % à 2,72 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.