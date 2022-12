Bourses toujours en baisse ; sur le Mib, le secteur de l'énergie s'améliore

(Alliance News) - Vendredi, au milieu de la dernière session de l'année, qui sera, selon les analystes, la pire depuis 2018, les marchés boursiers européens se sont retournés à la baisse, l'augmentation des cas de coronavirus en Chine ajoutant une pression supplémentaire à une année 2023 déjà difficile sur fond de récession, d'inflation et de hausse des taux d'intérêt.

Ainsi, à la mi-session, le FTSE Mib était dans le rouge de 0,4 pour cent à 23 949,88, la Mid-Cap était en baisse de 0,1 pour cent à 39 748,75, la Small-Cap était en hausse de 0,2 pour cent à 27 794,89, tandis que l'Italie Growth était dans le vert de 0,3 pour cent à 9 268,62.

En Europe, le CAC 40 de Paris a cédé 0,6 %, le FTSE 100 de Londres a perdu 0,3 %, mais n'était ouvert que jusqu'à 1330 HEC pour la journée, tandis que le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,6 %.

À Milan, seuls Amplifon - en hausse de 0,3 pour cent - et les valeurs énergétiques A2A et Hera, respectivement en hausse de 0,2 pour cent et en fraction de vert sur la liste principale de Piazza Affari, sont dans le vert.

Enel se négocie en baisse de 0,2% après avoir annoncé qu'Enel Brasil, une filiale de la société chilienne cotée en bourse Enel Américas, a finalisé la vente de la totalité de sa participation dans la société brésilienne de distribution d'électricité CELG Distribuição CELG D, soit environ 99,9% du capital social de cette dernière, à Equatorial Participações e Investimentos, une filiale d'Equatorial Energia.

Avec la quatrième émission de 33 millions d'euros en faveur de quatre entreprises italiennes, l'obligation panier 2022 de BPER Banca - en baisse de 0,4 % - et de Cassa Depositi e Prestiti clôture avec 112 millions d'euros déboursés en faveur de 15 entreprises italiennes.

Dans le détail, les sociétés ont émis des minibons d'une durée comprise entre quatre et six ans dans le but de lever des ressources stratégiques pour soutenir leurs plans d'acquisition, d'investissement et de développement en Italie et à l'étranger. La CDP et la BPER Banca ont joué le rôle d'investisseur principal du programme, en souscrivant chacune 50 % du montant de la quatrième tranche, comme cela avait été le cas lors des précédentes émissions du programme, qui a été le premier à bénéficier de la garantie du Fonds européen de garantie de la Banque européenne d'investissement.

Eni - en baisse de 0,5% - a annoncé jeudi que Plenitude, par le biais de sa filiale américaine Eni New Energy US, avait acquis la centrale photovoltaïque Kellam de 81 MW située dans le nord du Texas, à 80 km du complexe métropolitain Dallas Fort Worth. La centrale, vendue par Hanwha Qcells USA, rejoint les autres actifs au Texas et dans le reste des États-Unis du portefeuille de Plenitude, qui avec cette transaction atteint une capacité installée de 878 MW sur le marché américain. L'usine est construite sur un terrain de plus de 150 hectares et l'énergie produite sera vendue à une compagnie d'électricité locale.

UniCredit a chuté de 0,2 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait réalisé une nouvelle titrisation d'un portefeuille de prêts à la consommation initiés par la banque, d'une taille totale d'environ 850 millions d'euros. Les tranches senior et mezzanine des obligations émises par le véhicule de titrisation ont été achetées par la Banque européenne d'investissement pour une valeur totale de 700 millions d'euros et par le Fonds européen d'investissement pour un montant supplémentaire de 50 millions d'euros contre l'engagement d'UniCredit de débourser des crédits supplémentaires du même montant au cours des 36 prochains mois en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés de taille moyenne italiennes.

Dans le segment des cadets, Tinexta a perdu 1,2 %. La société a annoncé mercredi la signature d'un accord contraignant pour acquérir une participation de 20% dans Defence Tech Holding Società Benefit par le biais d'un véhicule détenu à 100%.

Dans le cadre d'un programme d'action plus large sur les prêts douteux et conformément à sa stratégie de dératisation et d'amélioration de la qualité des actifs, la Banca Popolare di Sondrio a annoncé jeudi qu'elle avait conclu - avec 14 autres institutions participantes - la titrisation multi-originateur de prêts non performants appelée "Luzzatti Pop NPLs 2022", pour une valeur comptable brute totale de 545 millions d'euros. Le cours de l'action cède 0,1%.

Le Seco augmente de 0,7 pour cent, se relevant après deux sessions baissières.

La Juventus FC a cédé 0,5 % après avoir annoncé que l'assemblée des actionnaires avait approuvé les états financiers de l'exercice clos le 30 juin 2022, qui s'est soldé par une perte de 238,1 millions d'euros, contre une perte de 226,4 millions d'euros pour l'exercice 2020-21. La perte a été couverte en utilisant la réserve de primes d'émission. La réunion a également examiné les états financiers consolidés au 30 juin 2022, qui font apparaître une perte de 239,3 millions d'euros, contre 226,8 millions d'euros pour l'exercice 2020-21.

Sur le marché des petites capitalisations, PLC a augmenté de 0,6 pour cent. Il convient de mentionner que la société a approuvé la semaine dernière son plan d'affaires 2023-2027 dans lequel elle prévoit 6,0 millions d'euros de dividendes et un Ebitda en constante augmentation grâce à une hausse des revenus - 2x à 2027 par rapport à 2023 - et un effet d'échelle significatif des frais généraux, avec des objectifs de fin de plan d'environ 12-14 millions d'euros grâce à la contribution de tous les domaines d'activité.

Itway - en baisse de 2,1% - a annoncé mercredi que sa filiale 4Science avait été admise à la Bourse de Vienne, où elle fait ses débuts aujourd'hui. La capitalisation boursière est de 28,0 millions d'euros, soit un prix par action de 4,0 euros.

Parmi les PME, Defence Tech Holding est dans le vert de 0,1 pour cent, après avoir pris 14 pour cent, prenant facilement la tête jeudi à la clôture.

Parmi les performances baissières, Almawave a fait le pire de tous et a chuté de 3,2%, tandis que la meilleure performance a été celle d'Eprcomunicazione, en hausse de 6,2%.

Jeudi, à New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 1,1 % à 33 220,80, le S&P a gagné 1,8 % à 3 849,28, tandis que le Nasdaq a gagné 2,6 % à 10 478,09.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0664 contre USD1.0665 à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,2039 USD contre 1,2060 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 83,58 USD le baril, contre 83,20 USD le baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 820,95 USD l'once, contre 1 814,70 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de vendredi, dans l'après-midi, en provenance des États-Unis, place sera faite au rapport Baker Hughes à 1900 CET tandis qu'à 2130 CET, comme d'habitude le vendredi, viendra le rapport COT.

