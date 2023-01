Hera, 150 millions d'euros d'investissement dans le chauffage urbain

(Alliance News) - Hera Spa a annoncé jeudi 150 millions d'euros d'investissements dans le chauffage urbain pour la période 2023-2026.

Parmi ceux-ci, trois projets du groupe Hera dédiés au chauffage urbain - à Bologne, Ferrare et Forlì - ont obtenu un financement dans le cadre du plan national de relance et de résilience, mission "Révolution verte et transition écologique", pour un montant total de près de 50 millions d'euros.

Le développement du chauffage urbain, explique Hera dans une note, apportera des avantages environnementaux importants : une réduction annuelle d'environ 68 000 tonnes d'émissions de CO2 et de 96 tonnes de NOx. En outre, lorsqu'il sera pleinement opérationnel, le besoin en gaz méthane sera réduit d'environ 34 millions de mètres cubes. Rien qu'avec les trois projets partiellement financés à Bologne, Ferrare et Forlì, 28 700 tonnes d'émissions de CO2 et la consommation de 12 500 tonnes d'équivalent pétrole seront évitées chaque année.

Le nouveau plan de développement du chauffage urbain contribuera donc également de manière significative à la réalisation de l'objectif du PNRR de réduire la consommation d'énergie d'au moins 20 000 tonnes d'équivalent pétrole par an d'ici 2026, grâce au chauffage urbain.

"Nous sommes très fiers de pouvoir stimuler les investissements dans les territoires également grâce aux contributions du PNRR, un résultat qui témoigne de la validité de nos projets et des compétences des professionnels travaillant dans l'entreprise", déclare Cristian Fabbri, directeur du marché central du groupe Hera.

"Les projets de développement du chauffage urbain font partie de la stratégie décrite dans notre plan d'affaires, qui comprend de nombreuses initiatives et investissements pour atteindre la neutralité carbone, réduire les émissions, augmenter la résilience des infrastructures et promouvoir l'économie circulaire", a-t-il ajouté.

Des interventions de ce type attestent et renforcent encore notre engagement en faveur de la transition énergétique vers une moindre consommation de combustibles fossiles, ce qui est également crucial au vu de la situation actuelle. Un exemple en est l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que nous nous sommes fixé, qui est parmi les plus ambitieux pour une entreprise en Italie : 37% de moins d'ici 2030 par rapport à 2019, validé selon les critères scientifiques les plus stricts par le prestigieux réseau international Science Based Target initiative", a conclu Fabbri.

L'action de Hera se négocie dans le rouge de 1,4 % à 2,65 euros par action.

