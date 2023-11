(Alliance News) - Hera Spa a annoncé mercredi que ses revenus pour les neuf premiers mois de l'année s'élevaient à 10,95 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 14,32 milliards d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net s'est établi à 267,1 millions d'euros au 30 septembre, contre 248,4 millions d'euros en 2022.

L'EBITDA s'est élevé à 1,00 milliard d'EUR, contre 874,8 millions d'EUR pour les neuf premiers mois de 2022, soit une hausse de 15 %.

Au cours des neuf premiers mois, le groupe Hera a réalisé des investissements nets et des acquisitions d'entreprises de 593,0 millions d'euros, en hausse de 19 % par rapport à la même période en 2022.

La valeur totale de la dette nette du groupe s'élève à 4,14 Mds EUR, en baisse de 100,9 M EUR par rapport à la valeur au 31 décembre 2022, absorbant entièrement la distribution de dividendes en juin, la croissance significative des investissements par rapport à 2022 et les acquisitions réalisées en 2023, explique la société dans une note.

Le retour sur investissement s'est également amélioré, avec un ROI en hausse à 9,0%.

"Les neuf premiers mois de l'année ont été caractérisés par des investissements en croissance et des résultats records par rapport aux années précédentes, démontrant une forte résilience face aux phénomènes climatiques extrêmes sur le territoire de référence et à un contexte mondial toujours incertain, qui continue de générer une croissance inflationniste généralisée et une augmentation du coût de l'argent. En particulier, les investissements significatifs témoignent concrètement de l'engagement du groupe à renforcer la résilience des actifs sous gestion et de sa focalisation continue sur des projets capables d'accélérer le chemin vers la transition verte, en pleine cohérence avec l'objet social de la multi-utility. La performance économique et financière positive confirme, une fois de plus, l'efficacité des choix de gestion guidés par des politiques à faible risque et une solide stratégie industrielle multi-métiers, équilibrée entre la croissance interne et le développement par des lignes externes, et entre les activités réglementées et les activités de libre concurrence. La direction a favorisé la croissance avec des taux à deux chiffres, garantissant des rendements sur le capital investi de 9 %", peut-on lire dans la note officielle.

Hera se négocie dans le rouge de 2,6 % à 2,66 euros par action.

