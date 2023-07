(Alliance News) - Hera Spa a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé l'acquisition de Tiepolo Srl, détenue par Combigas et Greenfield Renewables qui détiennent chacun 50 % des actions, pour construire un parc photovoltaïque dans la région de Ferrare.

L'installation, qui aura une capacité de 8,9 mégawatts et produira environ 13 GWh/an lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, fait partie des projets du groupe Hera visant à produire de l'énergie renouvelable et déjà prévus dans le plan d'entreprise jusqu'en 2026, afin de soutenir les citoyens, les entreprises et l'administration publique dans la décarbonisation et l'électrification de la consommation.

Cette opération est "fortement liée au tissu social et industriel local", et représente "un nouvel engagement important de la multi-utility pour promouvoir la transition énergétique et la décarbonisation dans les territoires desservis", a précisé l'entreprise dans une note.

"Deux mois seulement après la naissance d'Horowatt - la NewCo entre le groupe Hera et la société Orogel qui créera d'ici 2024 une centrale agri-voltaïque innovante et durable dans l'usine de Cesena de la coopérative agricole -, le programme de la multi-utility pour le développement de solutions intégrées de pointe dans le domaine de l'énergie propre avance rapidement".

"Pour le groupe Hera, la lutte contre le changement climatique est cruciale et se traduit par un fort accent mis sur la transition énergétique dans tous les axes de développement stratégique envisagés dans notre plan d'affaires à l'horizon 2026. Il s'agit d'initiatives concrètes pour la promotion des sources renouvelables, du photovoltaïque aux nouveaux modèles de production d'électricité distribuée et de l'hydrogène au biométhane, qui joueront de plus en plus un rôle de premier plan dans le processus de décarbonisation et de sécurité énergétique de notre pays. Une fois de plus, le rôle de Hera sera crucial pour le développement durable de tous les territoires dans lesquels nous opérons", a déclaré Orazio Iacono, PDG du groupe.

L'action Hera a clôturé en baisse de 2,1 % jeudi, à 2,61 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

