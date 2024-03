(Alliance News) - Hera Spa a indiqué mardi avoir clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net de 417,0 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à 372,3 millions d'euros en 2022.

Le chiffre d'affaires du groupe Hera en 2023 s'est établi à 14,90 Mds EUR, contre 20,08 Mds EUR en 2022, soit une baisse de 26%, principalement en raison de la normalisation des prix des matières premières énergétiques et des volumes de gaz, de la baisse des activités de courtage et des conditions météorologiques clémentes observées au cours de la première partie de l'année.

Cette contraction a été partiellement atténuée par la hausse des volumes d'électricité vendus, grâce aux activités commerciales liées à la vente de services et de solutions à valeur ajoutée pour l'efficacité énergétique et l'autoproduction, aux appels d'offres Consip, et à l'attribution de deux lots du service de sauvegarde pour la période 2023-2024 et du service de sauvegarde progressive pour la fourniture d'électricité aux micro-entreprises à partir du 1er avril 2023. Le chiffre d'affaires du secteur de l'environnement a également augmenté, notamment grâce à de nouvelles opérations sur le marché de l'industrie, à commencer par le partenariat avec ACR de Modène.

L'Ebitda est passé de 1,30 milliard d'euros à 1,49 milliard d'euros et cette augmentation est due à la contribution globale des zones énergétiques à hauteur de 169,4 millions d'euros, notamment grâce au développement commercial, aux appels d'offres sur les marchés de dernier recours et aux opportunités découlant des incitations pour les services énergétiques, à la bonne performance de la zone environnement, en hausse de 15,4 millions d'euros, à la contribution du cycle de l'eau à hauteur de 9,5 millions d'euros et aux autres services à hauteur de 5,4 millions d'euros.

L'Ebit, quant à lui, a augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 741,0 millions d'euros.

Les dépenses d'investissement ont atteint 815,8 millions d'euros, contre 709,55 millions d'euros, et ont été principalement consacrées à des travaux sur les usines, les réseaux et les infrastructures, ainsi qu'à des ajustements réglementaires dans la distribution de gaz pour le remplacement massif des compteurs, et dans le domaine de l'épuration et de l'égouttage. Les efforts des investisseurs pour la croissance industrielle des activités régulées du groupe ont porté la BAR à 3,33 milliards d'EUR, soit 144 millions d'EUR de plus qu'en 2022.

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 14 centimes par action, contre 12,5 centimes l'année dernière. Le détachement du coupon aura lieu le 24 juin, le paiement commençant le 26 juin, tandis que le dividende sera versé aux actions en compte le 25 juin.

L'action Hera est en baisse de 1,5 pour cent à 3,27 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.