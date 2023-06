Lorenzo Minganti de Hera démissionne de son poste à partir du 19 juin

(Alliance News) - Hera Spa a annoncé jeudi que Lorenzo Minganti, administrateur non exécutif et indépendant de la société et membre du Comité de contrôle et de risque, a démissionné de son poste en raison d'engagements professionnels imprévus, à compter du 19 juin.

M. Minganti détient 6 700 actions de la société.

Jeudi, Hera a clôturé en baisse de 0,8 pour cent à 2,86 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.