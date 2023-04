Milan en hausse ; la banque chinoise ne touche pas aux taux

(Alliance News) - Jeudi, les marchés boursiers européens, selon le marché à terme, ont été mitigés, avec Milan légèrement en hausse avant que la cloche ne sonne.

Sur le plan macroéconomique, la Banque populaire de Chine a indiqué jeudi qu'elle laissait ses taux de référence inchangés pour le huitième mois consécutif lors de la réunion d'avril, la reprise économique étant relativement bien engagée depuis le retrait de la plupart des mesures anti-Covid en décembre dernier. Le taux de référence LPR à un an, qui est utilisé pour les prêts à moyen terme aux entreprises et aux ménages, est resté inchangé à 3,65 %, tandis que le taux à cinq ans, une référence pour les prêts hypothécaires, a été maintenu à 4,3 %.

En Europe, d'autre part, selon les informations préliminaires de l'Office fédéral des statistiques Destatis publiées jeudi, l'inflation annuelle à la production en Allemagne a ralenti pour le sixième mois consécutif, tombant à un plus bas de 22 mois de 7,5 % en mars 2023, par rapport à la hausse d'environ 16 % du mois précédent et aux prévisions du marché de 9,8 %, en raison d'une plus faible augmentation des prix de l'énergie.

Le FTSE Mib est donc en hausse de 7,50 points, après avoir clôturé en hausse de 0,2 % la veille de la réunion.

En Europe, le FTSE 100 de Londres avance de 3,00 points, le CAC 40 de Paris gagne 5,00 points et le DAX 40 de Francfort recule de 4,50 points.

Le Mid-Cap a perdu 0,4 % à 43 967,77, le Small-Cap 0,2 % à 29 996,25, et l'Italie Growth a clôturé dans le rouge à 9 270,08, soit une baisse de 0,5 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari mercredi, Banca Monte dei Paschi a progressé de 3,8 pour cent avec son prix à 2,3180 euros et a répliqué son gain de 5,6 pour cent de la veille.

Hera, d'autre part, a augmenté de 2,6 % après une baisse de 0,1 % la veille de la négociation.

BPER Banca est également resté haussier, clôturant en hausse de 1,7 % à 2,67 euros, terminant pour la quatrième session du côté haussier.

Saipem - en baisse de 2,5% - a rapporté qu'il a reçu une extension de contrat de deux ans de la part d'Eni - en baisse de 1,0% - pour l'utilisation du navire de forage Santorini. L'extension du contrat, qui assurera la continuité de l'activité actuelle, prendra effet à partir d'août 2023 et s'élève à environ 280 millions USD. Ce montant sera complété par des revenus supplémentaires provenant d'investissements dans l'amélioration des installations pour un montant d'environ 15 millions d'USD.

Telecom Italia, d'autre part, a chuté de 8,3 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait reçu des offres améliorées pour son réseau de la part de Cassa Depositi e Prestiti-Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) et de Kohlberg Kravis Roberts & Co. Plus précisément, CDP-Macquarie a porté son offre à 19,3 milliards d'euros, contre 18 milliards d'euros initialement, tandis que KKR a augmenté son offre sur le réseau de TIM à 19 milliards d'euros, plus un éventuel complément de prix de 2 milliards d'euros en cas de fusion des réseaux de TIM et d'Open Fiber.

La balle est maintenant dans le camp du conseil d'administration de l'ancien monopoleur, convoqué pour le 4 mai, qui devra décider quelle offre accepter. Vivendi, l'un des principaux actionnaires de TIM, n'est pas représenté au conseil et continue d'exiger une valorisation du réseau de 31 milliards d'euros qui, selon les rumeurs, pourrait être ramenée à 26 milliards d'euros au maximum.

Du côté des valeurs moyennes, Intercos a clôturé en hausse de 5,6 pour cent à 16,14 euros. Le titre a atteint son plus haut niveau sur 52 semaines à 16,40 euros au cours de la séance.

Antares a progressé de 4,9 pour cent à 6,42 euros par action. L'action s'est échangée dans un volume élevé de plus de 351.000 par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 27.000.

OVS - en hausse de 1,2% - a annoncé mercredi qu'elle avait terminé l'année au 31 janvier 2023 avec des ventes nettes de 1,51 milliard d'euros, en hausse de plus de 11% par rapport aux 1,36 milliard d'euros enregistrés un an plus tôt. Cette performance, a expliqué la société, a caractérisé toutes les marques et tous les canaux de distribution du groupe et a affecté toutes les périodes, avec la tendance la plus prononcée en mai, également grâce à des conditions météorologiques favorables, et pendant les mois des achats de Noël et des soldes d'hiver.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,06 EUR par action pour l'exercice 2022.

De son côté, De' Longhi a chuté de 5,4%, avec un nouveau cours à 20,34 euros et après une perte de 1,8% la veille de l'assemblée.

Maire Tecnimont a augmenté de 1,0%. La société a rapporté mercredi que les entreprises de son unité d'affaires Sustainable Technology Solutions, qui est directement contrôlée par Nextchem Holding, avaient obtenu plusieurs nouveaux contrats pour des licences technologiques et des services d'ingénierie d'une valeur totale d'environ 90 millions de dollars.

MFE-MediaForEurope a publié ses résultats pour 2022, après avoir annoncé une baisse des revenus à 2,80 milliards d'euros, contre 2,91 milliards d'euros en 2021. Au cours de la période, le bénéfice net a chuté à 216,9 millions d'euros, contre 374,1 millions d'euros, mais il est resté supérieur au dernier chiffre pré-Covid de 190,3 millions d'euros en 2019. Le résultat net ajusté, quant à lui, s'élève à 247,5 millions d'euros. Malgré cela, le conseil d'administration a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,05 EUR par action ordinaire de classe A et B. Les premières ont augmenté de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Les premières ont augmenté de 0,8 %, tandis que les secondes ont baissé de 0,9 %.

Dans le segment des petites capitalisations, Eems Italia a chuté de 7,7 % après avoir approuvé ses principaux résultats pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, ayant déclaré une perte nette de 2,3 millions d'euros, par rapport à une perte de 287 000 euros au cours de la même période l'année dernière. La perte d'exploitation s'est élevée à 2,2 millions d'euros, contre une perte de 990 000 euros en 2021.

D'autre part, Mondo TV a chuté de 4,5 %, après avoir annoncé lundi qu'elle avait conclu un accord préliminaire avec la chaîne de télévision italienne Rai Kids pour la série Agent 203, commandée par la chaîne allemande Super RTL et coproduite avec Toon2Tango. L'accord prévoit la concession de droits de télévision gratuite et de vidéo à la demande pour le territoire italien pour une période de sept ans, et sa valeur correspond à environ 8 % du chiffre d'affaires de la société mère pour 2023.

A la hausse, Bioera a enregistré une progression de plus de 21% à 0,1350 euro par action, après une forte baisse lors de la séance précédente.

Caleffi, quant à lui, a progressé de 1,9%, après un gain de 0,5% la veille de la séance.

Parmi les PME, Shedir Pharma - en hausse de 5,8% à 5,10 euros par action - a fait état mardi d'un chiffre d'affaires net consolidé de 14,2 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 44% par rapport à la même période de l'année précédente, où il s'élevait à 9,9 millions d'euros.

Pharmacosmo a pour sa part progressé de 3,1% à 1,33 euro avant les comptes de lundi prochain.

Defence Tech Holding a cédé 2,1%, après avoir annoncé que Tinexta - dans le rouge de 3,1% sur le Mid-Cap - avait rejoint son actionnariat en tant que nouveau partenaire stratégique, finalisant l'achat d'une participation de 20% dans Defence Tech par le biais de son propre véhicule détenu à 100%.

Le transfert de la participation à Tinexta a été finalisé après la réalisation de toutes les conditions préalables énoncées dans l'accord contraignant pertinent, y compris l'autorisation de Golden Power et la réception de la confirmation du Panel de la Borsa Italiana qu'il n'était pas nécessaire de promouvoir une offre publique d'achat à la suite de la simple souscription du Tinexta Call", lit-on dans la note de la société.

GO Internet, pour sa part, a laissé 3,7 % sur le parterre. L'action a atteint son plus bas niveau en 52 semaines, à 0,142 euro, au cours de la journée.

À New York, le Dow Jones a chuté de 0,2 % au cours de la nuit, tandis que le Nasdaq a terminé la journée en légère hausse. Le S&P 500, quant à lui, a clôturé juste en dessous du pair.

En Asie, le Hang Seng était en hausse de 0,4 pour cent, le Shanghai Composite a cédé 0,2 pour cent, tandis que le Nikkei a clôturé en hausse de 0,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0970 USD contre 1,0953 USD à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2446 USD contre 1,2439 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 82,28 USD contre 84,49 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 997,41 USD l'once contre 1 988,41 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 1200 CEST la balance commerciale de la zone euro.

À 1430 CEST, les demandes d'allocations chômage, tandis qu'à 1600 CEST, ce sera le tour du rapport sur les ventes de logements. À 1730 CEST, une vente aux enchères de bons du Trésor à 4 et 8 semaines est prévue. À 1800 CEST, un discours de Waller de la Fed est prévu et à 2215 CEST, celui de Schabel de la BCE.

En ce qui concerne les entreprises, les résultats d'Aedes, Convergenze, Eprcomunicazione, Farmaè, Finlogic, Labomar, Racing Force et Salvatore Ferragamo sont attendus.

