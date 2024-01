(Alliance News) - Hera Spa a publié mercredi son nouveau plan d'affaires jusqu'en 2027, dans lequel la société s'attend à ce que la croissance des principaux indicateurs financiers et économiques s'accompagne d'une attention particulière à l'équilibre financier, avec un ratio dette nette/MOL stablement inférieur à 3x.

En détail, elle prévoit une performance positive des marges industrielles du groupe pour l'année qui vient de s'achever, avec un EBITDA qui devrait dépasser 1,48 milliard d'euros, soit 185 millions d'euros de plus que les 1,29 milliard d'euros en 2022.

L'entreprise explique que ce résultat est en avance de trois ans sur l'objectif qui avait été fixé dans le précédent plan industriel pour 2026 - 1,47 milliard d'euros -, ce qui confirme la stratégie entreprise par le groupe et le moment choisi pour saisir certaines opportunités de marché qui se sont présentées en 2023.

En ce qui concerne l'EBITDA global, les projets prévus permettront au groupe d'atteindre 1,65 milliard d'euros en 2027, soit une amélioration de 355 millions d'euros par rapport au chiffre de 2022.

En outre, le plan d'affaires prévoit une croissance équilibrée des trois principales lignes d'activité - réseaux, énergie et environnement -, " en maintenant l'équilibre entre elles et un modèle de développement qui a garanti la forte résilience des résultats du groupe dans toutes les situations de scénario vécues au cours des vingt dernières années, permettant une croissance ininterrompue des objectifs de durabilité et de la performance économique, financière et de service ", comme l'indique la note publiée par la société.

Le plan d'investissement s'élève à 4,4 milliards d'euros, dont 48 % seront réservés à des initiatives de développement et de fusion-acquisition. Cinquante-cinq pour cent des investissements seront destinés aux activités réglementées, tandis que les 45 % restants seront réservés à la croissance des activités basées sur le marché.

En ce qui concerne le dividende, la société prévoit un dividende de 14 cents, en hausse de 12 % par rapport à 2022 et supérieur aux attentes du plan. En 2027, le dividende devrait augmenter de 28 % pour atteindre 16 cents par action.

Cristian Fabbri, président exécutif du groupe Hera, a déclaré : "4,4 milliards d'euros d'investissements dans le développement industriel, la croissance durable et la résilience nous permettront de viser un EBITDA de 1,65 milliard d'euros d'ici 2027, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2022 et une augmentation tout aussi importante du dividende. 40 % des investissements contribueront à rendre notre infrastructure encore plus résiliente afin de garantir la qualité et la continuité de nos services, même dans des conditions météorologiques défavorables comme celles que nous avons connues ces dernières années."

"La réduction de 29 % des émissions ayant un impact sur le climat et l'engagement en faveur de la régénération des ressources sont des exemples concrets de notre contribution à la transition écologique, tout comme l'EBITDA généré par les activités qui atteignent simultanément les objectifs fixés par l'Agenda de l'ONU pour le développement durable, qui atteindra 64 %. De plus, sur la période du plan quinquennal, nous contribuerons au développement des communautés locales en distribuant 10 milliards d'euros de valeur économique aux parties prenantes des territoires dans lesquels nous opérons. Il s'agit donc d'un plan qui répond pleinement à l'objectif du groupe : générer de la valeur durable en favorisant une transition "juste".

"La croissance record de l'EBITDA en 2023, qui devrait dépasser 1,48 milliard d'euros, et la diminution constante de la dette, le ratio dette nette/GM devant passer sous la barre des 2,6x, sont les premiers éléments prometteurs de ce plan industriel, auxquels s'ajoute l'attribution provisoire de plus d'un million de clients du secteur de la protection électrique, qui accélère l'atteinte des 4,3 millions de clients de l'énergie, consolidant encore notre position de troisième opérateur italien dans le secteur".

Hera se négocie dans le vert de 3,1 % à 2,96 euros par action.

