(Alliance News) - Hera Spa a annoncé jeudi que sa filiale Herambiente Servizi Industriali a signé un accord contraignant pour l'achat de 70% de la société TRS Ecology, basée à Piacenza, à laquelle a été transférée l'unité commerciale relative à la plate-forme polyvalente de TRS Ecology pour le traitement des déchets spéciaux située à Caorso (Piacenza).

Le groupe Hera, lit-on dans la note, "renforce" ainsi "son leadership italien dans le secteur de l'environnement, en particulier dans le traitement des déchets industriels".

Avec cette nouvelle usine, une fois pleinement opérationnelle, Herambiente traitera plus de 64 000 tonnes supplémentaires de déchets industriels par an, avec une contribution à la croissance de l'EBITDA consolidé du groupe Hera d'environ 6 millions d'euros, en plus de la valeur des synergies d'intégration attendues.

L'acquisition de TRS Ecology, qui compte plus de 70 employés et environ 2 700 clients, permettra au groupe Hera d'étendre sa présence dans le Nord-Ouest, en créant d'importantes synergies avec les pôles industriels de la société multi-utility déjà présents dans les provinces de Pise, Ravenne et Vicence.

Les propriétaires actuels, en la personne de l'administrateur unique Claudio Dodici, resteront dans la nouvelle structure de l'entreprise avec des rôles opérationnels importants.

Les actions de Hera sont en hausse de 1,4 % à 3,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

