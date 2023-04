Anexo annonce l'ouverture d'une procédure à l'encontre de Mercedes

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Herald Investment Trust PLC - Fonds d'investissement londonien spécialisé dans les entreprises de technologie, de médias et de communication - La valeur de l'actif net au 31 mars était de 2068,6 pence, en baisse de 1,4 % depuis le début de l'année.

Valderrama Ltd - société privée nouvellement constituée qui est détenue et contrôlée conjointement par SPWOne V Ltd et Castelnau Group Ltd - indique que l'offre faite par un consortium composé des offrants conjoints SPWOne, Castelnau et Phoenix Asset Management Partners Ltd pour Dignity PLC a maintenant été acceptée par environ 30 % des actionnaires de Dignity. Le consortium est maintenant mandaté pour proposer toutes les actions restantes au prix de 550 pence par action.

Anexo Group PLC - spécialiste de la location de crédit intégrée et fournisseur de services juridiques - Annonce qu'une procédure a été engagée contre Mercedes et ses filiales devant la High Court, aux côtés de plus de 12 000 autres plaignants. Le 9 février, un juge de la Haute Cour a approuvé une ordonnance de litige de groupe qui garantit que toutes les allégations formulées à l'encontre de Mercedes par plus de 300 000 plaignants seront traitées dans le cadre d'une seule et même procédure. Il reste persuadé que ces affaires ont le potentiel d'être d'une valeur significative à la fois pour les plaignants et pour le groupe. Mark Fryer a démissionné de son poste d'administrateur. Gary Carrington est nommé directeur financier par intérim.

One Heritage Group PLC - promoteur résidentiel basé au Royaume-Uni et spécialisé dans le nord de l'Angleterre - Signature d'un accord avec son actionnaire majoritaire pour rééchelonner ses prêts à des conditions plus favorables.

Remboursement intégral du prêt existant de 1 million de livres sterling, assorti d'un taux d'intérêt de 12 %. Accord sur l'augmentation des facilités de crédit à 12,3 millions de livres sterling, contre 11 millions de livres sterling, accordées par sa société mère et son actionnaire majoritaire One Heritage Property Development Ltd. La facilité est assortie d'un taux d'intérêt de 7 %.

