Herald Investment Trust PLC - investisseur londonien dans les sociétés de technologie, de médias et de communication - La valeur nette d'inventaire est de 2 472,8 pence au 30 juin, en hausse de 11 % par rapport à 2 219,2 pence au 31 décembre. Le rendement total pour le premier semestre 2024 est positif de 7,0 %, contre un rendement positif de 4,2 % pour l'indice Deutsche Numis Smaller Companies plus AIM (hors sociétés d'investissement). Dit que les sociétés fournissant des technologies habilitantes pour l'intelligence artificielle sont à l'origine du rendement positif, Super Micro Computer ayant contribué à un gain de 74,0 millions de livres sterling. YouGov, quant à lui, a enregistré des résultats médiocres, avec une perte de 15,1 millions de livres sterling, même si "en général, les transactions dans les entreprises investies ont été satisfaisantes".

Le président Andrew Joy déclare que Herald "a la chance d'être mandaté pour investir dans un secteur qui affiche une croissance et où l'innovation se poursuit à un rythme extraordinaire... L'intelligence artificielle, la volonté d'atteindre le "net zero", la sécurité (à la fois cyber et défense) et le besoin de gains d'efficacité sont tous des moteurs puissants". Le conseil d'administration reste enthousiaste à l'idée d'investir dans ce secteur, avec un gestionnaire qui a fait la preuve de sa performance à long terme.

Cours actuel de l'action : 2 216,89 pence, en baisse de 0,6 % mercredi après-midi à Londres

Evolution sur 12 mois : +25%.

