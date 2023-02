La valeur nette d'inventaire de Herald Investment chute, exprime des perspectives "anxieuses".

(Alliance News) - Herald Investment Trust PLC a déclaré jeudi que sa valeur nette d'inventaire avait chuté en raison des récentes baisses des marchés boursiers, et a exprimé "de nombreuses raisons d'être anxieux" quant à ses perspectives.

Le fonds d'investissement basé à Londres et axé sur les sociétés de technologie, de médias et de communication a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était de 2 099,1 pence, contre 2 719,3 pence un an plus tôt.

Cela représente une baisse annuelle de 23 %, inférieure au rendement total négatif de 22 % de son indice de référence, l'indice Numis Smaller Companies plus AIM excluant les sociétés d'investissement.

Toutefois, il a surpassé l'indice technologique Russell 2000 des actions de petites capitalisations, dont le rendement annuel était négatif de 28%.

Les actions de Herald Investment étaient en hausse de 1,2 % à 1 928,62 pence chacune à Londres jeudi matin.

Herald Investment a noté que la performance en baisse était "étonnamment uniforme" dans ses quatre régions : le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord, l'Europe continentale et l'Asie.

De manière plus positive, elle a déclaré avoir constaté une croissance des bénéfices dans l'ensemble du portefeuille et une négociation "généralement résiliente" dans les sociétés bénéficiaires.

Bien que pour l'ensemble des opérations de Herald Investment, elle a basculé vers une perte avant impôts en 2022 de 405,0 millions de GBP, contre un bénéfice de 280,9 millions de GBP en 2021.

Elle n'a pas recommandé le versement d'un dividende aux actionnaires, comme l'année précédente.

"Les récentes baisses des marchés boursiers ont inévitablement affecté la société et il est décevant de signaler une baisse de la valeur nette d'inventaire par action de 22,8 % en 2022", a déclaré le président Tom Black, qui se retirera lors de la prochaine assemblée générale annuelle en avril, après dix ans au conseil.

"Si nous restons confiants quant aux perspectives à plus long terme de la majorité des entreprises bénéficiaires de nos investissements, nous sommes préoccupés par l'état des marchés financiers, en particulier pour les petites entreprises. Le marché britannique des petites sociétés cotées est le plus en difficulté, avec une liquidité particulièrement faible. Il s'agit d'une menace existentielle".

La gestionnaire d'investissement Katie Potts a ajouté : "Il existe de nombreuses raisons d'être anxieux alors que nous nous tournons vers l'avenir. L'excès de levier des gouvernements à l'échelle mondiale dans un environnement où le coût du capital se normalise, les tensions géopolitiques à travers le monde et les turbulences du marché de l'énergie jouent tous un rôle. Dans cet environnement, il est difficile de réduire le risque dans n'importe quel portefeuille."

Mais Mme Potts a tout de même indiqué qu'elle était optimiste quant aux bonnes opportunités d'achat à venir : "Dans ce contexte, les petites entreprises dotées de véritables perspectives de croissance et de propriété intellectuelle semblent attrayantes. C'est là que la société opère, et les meilleurs rendements ont été obtenus grâce aux investissements réalisés en 2002-3 après le boom de l'Internet et en 2008-9 lors de la crise financière."

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

