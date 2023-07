(Alliance News) - Herald Investment Trust PLC a fait état mercredi d'une légère baisse de sa valeur nette d'inventaire et de performances mitigées de ses investissements, mais a déclaré que son portefeuille restait globalement sain.

Le fonds d'investissement basé à Londres, spécialisé dans les sociétés de technologie, de médias et de communications, a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 30 juin était de 2 094,4 pence, en baisse de 0,2 % par rapport à 2 099,1 pence au 31 décembre.

L'action était en hausse de 2,6 % à 1 813,99 pence à Londres mercredi matin.

Le président Andrew Joy a déclaré que la baisse de la valeur liquidative était "décevante", mais il a rassuré les investisseurs en disant que "les opérations sous-jacentes dans le portefeuille diversifié de sociétés investies ont généralement été saines et ont répondu aux attentes".

Herald a également annoncé une perte avant impôts de 8,3 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 30 juin, contre une perte de 440,5 millions de livres sterling pour la même période en 2022.

Le trust n'a pas déclaré de dividende intérimaire, comme l'année dernière, et a déclaré qu'il ne prévoyait pas de paiements "pendant un certain temps".

Les résultats des entreprises détenues par Herald varient considérablement d'une région à l'autre. Le portefeuille britannique a affiché un taux de rendement interne négatif de 11,5 %, que Joy a qualifié de "particulièrement mauvais" ; l'Amérique du Nord, en revanche, a été "particulièrement bonne" avec un rendement positif de 21,4 %. Le rendement du portefeuille Asie-Pacifique a été positif de 7,5 %, tandis que celui de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique a été négatif de 3,0 %.

Dans chaque région, les rendements ont été "à la fois positifs et nettement meilleurs" pour les entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 3 milliards de dollars.

"Bien qu'il y ait un certain biais de réussite, cette différence reflète largement l'effondrement de la liquidité sur le marché des petites entreprises", a commenté M. Joy.

Herald a déclaré que son investissement le plus performant était la société californienne Super Micro Computer Inc, dont la "performance exceptionnelle" a contribué à hauteur de 47,1 millions de livres sterling, soit 77 % du rendement pour l'Amérique du Nord.

Dans l'ensemble, Joy a déclaré que la faible performance du Royaume-Uni "reflète davantage les conditions du marché boursier que les fondamentaux médiocres des entreprises bénéficiaires". Il a toutefois affirmé que cette dernière s'appliquait à WANdisco PLC, IQE PLC et NCC Group PLC, qui ont généré un rendement négatif total de 19,0 millions de livres sterling. Next 15 Group PLC, Telecom Plus PLC et Zoo Digital Group PLC ont quant à eux généré un rendement négatif de 18,9 millions de livres sterling.

Herald "continue d'envisager les perspectives à moyen terme avec confiance". Cependant, Joy reconnaît que "l'environnement géopolitique et économique reste inquiétant, que le poids de la dette gouvernementale à financer au niveau mondial dépasse."

"Néanmoins, dans un contexte de croissance mondiale limitée et de probabilité de récession alors que les principales économies s'adaptent à des taux d'intérêt plus élevés, notre gestionnaire continue de penser que le secteur [des technologies, des médias et des télécommunications] présente de forts attraits relatifs."

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.