Hera Med Ltd est une société basée en Israël qui développe des solutions de surveillance de la grossesse à usage domestique et professionnel. Elle propose des solutions matérielles soutenues par des applications logicielles. Son produit, HeraBEAT, est un appareil Doppler fœtal à ultrasons de qualité médicale, cliniquement validé et connecté, principalement destiné à être utilisé par une future mère pour surveiller elle-même le rythme cardiaque de son fœtus (FHR) à domicile. Le HeraBEAT communique avec n'importe quel smartphone (iOS/Android) par le biais de la technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Une mère peut tenir ou attacher le dispositif HeraBEAT à son abdomen, et les données collectées sont transmises à son smartphone où les relevés pertinents sont affichés via une interface. La société développe également un modèle de service qui comprend une solution de soins de grossesse à domicile. En outre, la société développe des algorithmes informatisés d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique pour surveiller et analyser les données afin qu'un professionnel de la santé ou un utilisateur à domicile soit informé du bien-être du fœtus.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés