Herbalife a annoncé une alliance de cinq ans avec le Comité olympique mexicain afin d'améliorer les programmes et les installations d'entraînement du Comité et d'aider les athlètes mexicains à se préparer aux compétitions nationales, internationales et olympiques. Pour lancer ce partenariat, Herbalife a accueilli cinq athlètes de l'équipe de lutte mexicaine et leur entraîneur du 8 au 12 avril 2024 à Proactive Sports à Westlake Village, en Californie, une installation sportive alimentée par les produits Herbalife et les scientifiques spécialisés dans les performances sportives. Les athlètes et les équipes du monde entier font confiance aux produits Herbalife qui les aident à améliorer leurs performances sur le terrain et en dehors, démontrant ainsi qu'une alimentation et un entraînement appropriés permettent d'atteindre les objectifs les plus élevés.

Il s'agit du cinquième comité olympique, dont le Vietnam, Israël, l'Italie et la Grèce, que la société soutient en lui donnant accès aux produits de nutrition NSF Certified for Sport® ? et aux experts en nutrition d'Herbalife. Lors de leur première visite aux États-Unis en tant qu'équipe sponsorisée par Herbalife, les athlètes ont reçu une formation en nutrition et en conditionnement de la part des experts de Proactive et d'Herbalife qui, chaque année, forment des athlètes professionnels de football, de basket-ball, de sport et de base-ball, entre autres sports.

Le parrainage comprend le soutien des compétitions à venir, depuis les qualifications olympiques mondiales de lutte UWW 2024 à Istanbul, jusqu'aux Jeux olympiques de Paris 2024, en passant par les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, réaffirmant ainsi l'engagement en faveur du sport dans le pays et du développement des nouvelles générations d'athlètes. La gamme complète de produits de nutrition sportive Herbalife de qualité est étayée par la science.