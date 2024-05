Herbalife Ltd. est une entreprise mondiale de nutrition. Elle vend des produits de gestion du poids, de nutrition ciblée, d'énergie, de sport et de remise en forme, ainsi que d'autres produits de nutrition à un réseau de membres indépendants (les membres) et par l'intermédiaire de celui-ci. Ses produits comprennent des substituts de repas, des boissons protéinées, des thés, des aloès, des en-cas hyperprotéinés, des vitamines et des suppléments, des produits de nutrition sportive et des produits de nutrition extérieure. La société propose une gamme de substituts de repas, tels que des boissons protéinées, des barres et des soupes. Son portefeuille d'en-cas comprend une variété d'options sucrées, salées et crémeuses, telles que le café glacé hyperprotéiné, les barres protéinées, les en-cas, les soupes, les mélanges pour pâtisseries et autres. Son Herbal Aloe Concentrate est une boisson à base d'aloe vera qui peut être mélangée à de l'eau, du thé ou un shake protéiné. L'entreprise a également développé un portefeuille de compléments alimentaires, comprenant des solutions pour la santé cardiaque, la santé digestive, l'immunité et d'autres. Elle vend ses produits sur 95 marchés à travers le monde.

Secteur Transformation des aliments